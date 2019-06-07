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建商指這區是12年前的7期重劃區　吸置產客搶進

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▲「水湳智慧城」占地250公頃，被喻為下一個「台中7 期。（圖／ETtoday資料照）

▲「水湳智慧城」占地250公頃，被喻為下一個「台中7 期」。（圖／ETtoday資料照）

房產中心／綜合報導

進入下半年，台中市受惠買氣回溫，建商搶推新案，外圍區段的太平、潭子主推低單、低總2房，市中心水湳經貿園區周邊、12期3房為主力，整體樂觀趨勢不便。其中建設不斷的水湳經貿園區，被建商視為「12年前的7期」， 建設比7期多 、房價比7期低，以中清路沿線、單元1、12期重劃區最被看好。

房市進入第2季交易旺季，房市買氣溫和成長，專家分析，近期換屋族群、高資產客群，看屋意願轉趨積極。中古屋市場，買氣則維持穩定。華相建設董事長王忠正曾直言，台中市目前房價相對合理，然而市區精華地段的土地稀少，多數民眾今年購屋仍須往重劃區走。西屯區重劃區仍是推案發展重鎮，7期接近飽和，單元1、12期、水湳經貿園區仍有開發題材。

王忠正表示：「尤其水湳經貿園區有多項重大建設進行的地方，建設齊全度高，比當初的7期多；如今的水湳經貿園區附近中古屋房價1字頭，新案2、3字頭，房價比12年前7期低。」

市調指出，換屋型建案成交區域集中於12期與單元1，如大城「雲杉」、大城「朗雲」去年12月成交9戶、新業「觀峰」與沅林「君子硯」在12月也有2至4戶成交量，且價格站穩「3」字頭。

豪宅產品「久樘瑞璽」在絕版景觀地段與年底旺季加持下，高樓層戶也傳成交喜訊；而2房至3房住宅「達麗大道」、「四季文華」則以19坪688萬元起、28坪888萬元起，吸引菁英首購、首換目光。

關鍵字：房市台中住宅推案水湳12期

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