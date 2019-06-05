小編沒收功就發話　建案臉書專頁自問自答被挖苦

▲和築鯨天下臉書專頁。（圖／翻攝自Facebook）

地產中心／綜合報導

小編沒轉換帳號就發話的案例又一樁。這次發生在建案的臉書專頁、位於台中的建案「和築鯨天下」，經營粉絲專頁的小編，在PO完建案訊息後，第一則留言竟以官方帳號回應：「想了解。」之後隨即「自問自答」表示先給基本資料、也歡迎參觀。該「對話」被網友節錄討論，「忘記切帳號，了不起負責。」也諷刺「自己跟自己了解？」懷疑該案是否因為賣壓重，所以建商出此下策，吸引網友目光。

小編沒切換帳號就發話，由政治人物童仲彥帶領風潮，一句「了不起，負責」，更成為街頭巷尾的「流行用語」。而這股「歪風」竟也吹到建案行銷專頁上，位於台中市清水區民族路三段、四維東路口的建案「和築鯨天下」，在5月27日，PO出建案推出超值優惠，標榜每坪12.5萬、買比租更划算的訊息，而下方回應處則在6月初，出現小編未切帳號就發問：「想了解。」更自行煞有其事的回應：「小編這邊先給您基本資訊，歡迎您到現場參觀優:)」

對此，有網友節錄該畫面，挖苦此案：「自己跟自己了解？！」「了不起，負責」「原來，想了解，都是公司裡面的人帳號」，也有人爆料：「他蓋好久，大熊都交屋了，它還在蓋」。而該篇小編「凸槌」留言，已在今日刪除。