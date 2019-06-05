「消滅西門町攤販」一年檢舉上千次！魔人曝光被打　4次報警

記者柯沛辰／台北報導

台北38歲鄭姓男子是「西門町檢舉達人」，一年檢舉攤商上千次，4度遭毆報警。不過，附近攤販大聲喊冤，指鄭男每天都故意擾亂攤商做生意，還惡意挑釁，有攤商氣不過動手，最後卻被獅子大開口求償，讓附近攤販很頭痛。

鄭男家住大台北地區，自稱是做網路行銷兼美食外送，但他鎖定西門町商圈，揚言要讓所有攤販消失。有攤販私下透露，鄭男早期也曾在西門町擺攤，但疑似與其他攤販發生買賣糾紛，心懷不滿，於是開始對附近攤商挾怨報復。

▲鄭男幾乎天天到西門町報到，四處檢舉攤商違法擺攤。（圖／記者邱中岳翻攝）

攤商指出，鄭男會站在別人攤販前高喊「不要買這家的東西」，出腳踢人家紙箱，或是用手機、密錄器蒐證檢舉。有一次，某攤商沒能忍住，與鄭男發生口角，事後想以3萬元和解，不料鄭男卻堅持索賠20萬元，讓他相當錯愕。

警方證實，鄭男從2017年至今4次報警提告，其中3次控訴遭攤商毆打，1次告手機被摔損毀；最近一次正是有街友看不下去，出手將鄭男手機摔壞，吃上官司。不過，也有攤商今年4月反告鄭男恐嚇，雙方各說各話。

▲攤商透露，鄭男經常擾亂大家做生意，有人氣不過動手，反被獅子大開口求償。（圖／東森新聞）

鄭男去年檢舉超過千次，今年則累積檢舉多達412次。有攤商大吐苦水，指一輛3萬元的攤車，2年來因為被鄭檢舉，已被扣了7、8次，「真的是損失慘重。」

警方表示，如果接獲民眾檢舉，首次會進行勸導，但若連續勸導不聽，將開單告發。

▲鄭男4次報警提告，其中3次是告攤商傷害。（圖／東森新聞）