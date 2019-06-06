ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der

ETtoday房產雲

▲助孕攻略曝光，夫妻可記下「正東方、東南方與西北方」！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

想在豬年好「孕」到，快筆記！易經風水命理老師謝沅瑾指出，一直不孕或剛結婚想生寶寶的人，可將臥房設置在「西北方」，是豬年的求子方位。值得注意的是，謝沅瑾建議，夫妻千萬不可在正中午行房，恐會毀損身體機能，甚至會影響寶寶未來性格。

謝沅瑾表示，若想在豬年增加受孕機會，千萬要把3個方位記下來，首先是正東方，民間信仰流傳，若夫妻想生男寶寶，這個方位最適合。若恰巧正東方是廁所也不要慌張，謝沅瑾分享撇步，可在馬桶上放黃金葛盆栽，再打一盞燈，「就可讓懷孕的機會大幅提升。」

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動

▲▼中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der（圖／幸福空間youtube）

▲▼中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der（圖／幸福空間youtube）

第二，若家裡想生女兒來作伴，謝沅瑾說，東南方「是懷女寶寶的最好方位」。第三，若是一直懷不上或剛結婚想雙喜臨門的人，可選擇西北方，又稱求子方位，是豬年求子最適合的位置。至於哪個月份最適合生產？謝沅瑾認為，若孩子在農曆5、6、10、12月呱呱墜地，「不管這個小寶寶是男生、女生，各方面都會非常的好，而且沒有任何的問題。」

▲▼中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der（圖／幸福空間youtube）

謝沅瑾貼心提醒，千萬別在日正當頭行房，古人認為，中午時段氣血達到頂點，恐損傷身體機能，甚至可能會折壽。若夫妻心情不好，或在劇烈天氣做愛做的事，謝沅瑾說，除了對男女會產生不好的影響，「將來小寶寶性格或其他方面也會產生影響」，因此古代人非常注重胎教。

最後，謝沅瑾也分享求孕秘密武器，民眾可準備一尊麒麟神獸、5色種子（綠豆、紅豆、黃豆、大花豆、黑豆）代表著東西南北中，更有「種跟子」的懷孕諧音，接著放入麒麟嘴巴，注意不能封口，再由外而內放置床頭上，象徵「麒麟送子」，送到我的家裡頭來。

▲▼中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der（圖／幸福空間youtube）

▲▼中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der（圖／幸福空間youtube）

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

關鍵字：風水幸福空間助孕懷孕方位啪啪寶寶

點這裡，留個言吧! FB weibo
  即時掌握財經新聞 快跳上ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／吃孫東寶！他點190元牛排普普…「下秒嚐這道」驚呆　網激推：料多真D好喝

號稱是「台式牛排教父」的孫東寶平價牛排，平價版的牛排是許多學生跟小資族群的首選。一名男網友卻在PTT表示，他日前到孫東寶吃牛排，覺得口味相當不吸引他，餐包和飲料也一般，「but……就是那個but！玉米..

3小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／好市多除霉神物！一噴「1hr噁垢全掉光」免刷牆　對照圖網驚呆：太神奇

明（7）日就是端午連假，不少婆婆媽媽趁著假期把家裡打掃一番，但最傷腦筋的，莫過於牆壁死角的頑強汙垢！一名網友逛美式賣場好市多（Costco）時，好奇買下一款除霉劑，他回家在浴室噴灑後，不須動手刷牆，靜..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4146

影／合影館粉女友！童仲彥「自爆分了」紅豆妹邱薏　38字吐真相：出事就背叛

前台北市議員童仲彥曾被戲稱「被政治耽誤的老司機」，先前他常拿女友邱薏（紅豆）的胸部當哏，還拍了點閱率超過20萬的「紅豆牛奶」影片。5日他在粉專貼文抱怨「女友是館粉」，讓網友好奇詢問「之前一起牛奶浴的妹..

5小時前

//cdn2.ettoday.net/images/3577

「4女躲一車」住摩鐵　她半夜看天花板愣住…吵醒友嚇逃：打死再也不去

「打死我也不敢去過夜…」一名女網友分享入住北部一間汽車旅館的親身經歷，「對不起，我們忘了敲門，我們現在...就走」，嚇得她和另外3名女性朋友半夜逃離。她認為，汽旅老闆應好好超渡還住在命案房的「客人」。

6小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4145

正妹直播主辣曬「逆天H乳」水蛇腰！100%神還原《航海王》娜美　網嗨吼：啊嘶

日本著名漫畫《航海王》中的女主角「娜美」，擁有超逆天火辣身材，加上鮮明個性擁有大群男粉絲，也是女性Coser最想挑戰的角色之一，不過因為身材太難還原，離完美詮釋總差一步。但正妹韓國遊戲直播主「Berr..

16小時前

//cdn2.ettoday.net/images/4141

影／穿粉色「內衣褲」去沙灘！她一轉身網看傻...小腹還貼著衛生棉

不少女生到沙灘享受夏日，會換上自己性感的比基尼，但近日有香港網友爆料，一名女子直接穿著肉粉色女性內衣褲，拿著手機站在香港石澳海灘上，而且下腹還貼著衛生棉，讓一旁的遊客驚呼超大膽。「內衣女孩」的照片在網..

6月4日 15:04

//cdn2.ettoday.net/images/4145

好心載加油男！她回家脫外套…「一塊濕黏汙漬」沾底　一聞崩潰：是精液

一名女網友4日晚上貼文，說她當天在豐原郵局附近，有個男子突然過來詢問「最近的加油站在哪」。原PO幫忙查，發現距離約950公尺，看對方拿著寶特瓶，她想了想索性帶男子過去加油。載人的過程中，原PO一直覺得..

6月5日 16:04

前4月商用不動產交易近1200億　工業地是主角

全台商用不動產土地交易熱，據商仲業者統計，前4個月總交易金額達1199億元，對比去年同期，成長161%。其中，受台商回流設廠影響，工業地交易金額即占281億元，近4分之1強。

6月4日 14:31

還想再等更便宜　北市4行政區單月賣不到30戶　

北市住宅大樓價格已經連續12個月，滑出一坪60萬元水準，不僅如此，今年2月交易量大減近4成，其中中正、松山、南港、大同單月交易戶數低於30戶。房仲業者分析，北市房價近2年仍在區間盤整階段，單月均價雖未重回6字頭門檻，但跌幅並不大，處於較穩定狀態，且2月受年節假期影響、工作天數有限，或多或少影響房屋交易量。

6月4日 13:25

包租代管不接地氣　4大敗筆浪費納稅人血汗錢

包租代管出包頻頻，包括積欠房東租金、假合約詐領獎勵金等事件，接二連三鬧上新聞版面。對此，房地產業界大老跳出直指，包租代管倉促上路，「根本是為『空屋移轉社宅』掩飾政績，同時違建戶還能納入獎勵對象範圍，也未明訂獎勵對象應為空，加上打高空的理論派，難以執行。」4大敗筆，致使該法弊端連連，令人心寒。

6月4日 12:44

讀者迴響

熱門新聞

好市多除霉神物！一噴黑垢全掉光

端午改運大公開！財水擺3方位　..

「消滅西門町攤販」他一年檢舉上..

公務員夫妻租屋18年　沒買房全..

好市多居家神器！她回購推感應燈

8坪2廳「廚房浴缸」魔術收納超..

買到海砂屋　水電工淚：不敢讓孩..

台中房市交易3天王洗牌　南屯區..

高雄19筆土地標案　臨高雄科大..

600億家族爭產　台灣首豪宅完..

ETtoday房產雲

最新新聞更多

遠雄左岸「夢想樂活節」起跑！

5月母親節檔期　救了北台「無人..

2字頭捷運宅強吸首購族

高雄19筆土地標案　臨高雄科大..

921後重啟生機　仲介深入南投..

延平北路推案王好威　在地客一次..

潤泰創新挑戰江翠最高價　市場預..

1戶3.6億　忠孝東路都更老屋..

200萬買到海砂屋　1招開蓋瞧..

女友人尋短「豪宅變凶宅」　無辜..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366