中午啪啪折壽？三方位最強助孕法　命理師曝…「寶寶這月出生」超棒der

▲助孕攻略曝光，夫妻可記下「正東方、東南方與西北方」！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

想在豬年好「孕」到，快筆記！易經風水命理老師謝沅瑾指出，一直不孕或剛結婚想生寶寶的人，可將臥房設置在「西北方」，是豬年的求子方位。值得注意的是，謝沅瑾建議，夫妻千萬不可在正中午行房，恐會毀損身體機能，甚至會影響寶寶未來性格。

謝沅瑾表示，若想在豬年增加受孕機會，千萬要把3個方位記下來，首先是正東方，民間信仰流傳，若夫妻想生男寶寶，這個方位最適合。若恰巧正東方是廁所也不要慌張，謝沅瑾分享撇步，可在馬桶上放黃金葛盆栽，再打一盞燈，「就可讓懷孕的機會大幅提升。」

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第二，若家裡想生女兒來作伴，謝沅瑾說，東南方「是懷女寶寶的最好方位」。第三，若是一直懷不上或剛結婚想雙喜臨門的人，可選擇西北方，又稱求子方位，是豬年求子最適合的位置。至於哪個月份最適合生產？謝沅瑾認為，若孩子在農曆5、6、10、12月呱呱墜地，「不管這個小寶寶是男生、女生，各方面都會非常的好，而且沒有任何的問題。」

謝沅瑾貼心提醒，千萬別在日正當頭行房，古人認為，中午時段氣血達到頂點，恐損傷身體機能，甚至可能會折壽。若夫妻心情不好，或在劇烈天氣做愛做的事，謝沅瑾說，除了對男女會產生不好的影響，「將來小寶寶性格或其他方面也會產生影響」，因此古代人非常注重胎教。

最後，謝沅瑾也分享求孕秘密武器，民眾可準備一尊麒麟神獸、5色種子（綠豆、紅豆、黃豆、大花豆、黑豆）代表著東西南北中，更有「種跟子」的懷孕諧音，接著放入麒麟嘴巴，注意不能封口，再由外而內放置床頭上，象徵「麒麟送子」，送到我的家裡頭來。

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