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20坪中古屋大翻修！溫馨美宅「4米長餐桌+旋轉樓梯」　窗外綠景超夢幻

ETtoday房產雲

▲家中有旋轉樓梯，窗外還有整片綠景，這根本是許多人夢寐以求的房子啊！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同） 

網搜小組／綜合報導

簡單卻又讓人感到溫暖的北歐風，是歷久不衰且飽受眾人喜愛的家居風格。屋主Summer買下20坪的中古屋，透過蔡睿誼設計師（Claire）的華麗大改造，也能擁有舒適、寬敞的空間，甚至有夢幻的旋轉樓梯，以及大片盎然綠景的視覺享受，屋內的全景曝光後，讓網友看了超羨慕！

屋主Summer表示，「一開始在選擇這個房屋的時候，是因為被這個房子窗外的綠景所吸引，還有很多很多大面的窗戶，剛進來的時候，我們是看到完全沒有裝修的，所以其實我們相對是很開心的，因為我們可以找設計師來幫我們做一個完整的規劃，也謝謝Claire完成了我們對家的夢想。」

20坪中古屋翻修！溫馨美宅超夢幻。（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

▲▼屋主一開始看到是完全沒有裝修的，但她仍被窗外的綠景深深吸引。

20坪中古屋翻修！溫馨美宅超夢幻。（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

小空間如何創造最大化的靈活運用，滿足多元生活需求十分重要，演繹動線空間設計，蔡睿誼設計師巧妙打破空間界線，將豐富機能寄寓在細節中，將北歐舒適溫馨的情景一次收納，也因此能在僅僅20坪的空間裡面，放了將近4米長的餐桌，卻不會感到擁擠。

設計師Claire說，「前任屋主的樓梯是在整個大空間的正中心，很可惜的地方是，這裡的採光這麼好，所以我很希望可以做樓梯的調整，讓原本的坪數不要變成切兩半。」公領域以螺旋樓梯開門見山，打造雙動線的彈性運用，並以客廳大面窗景橫向軸延伸展開，串聯兩側開放式廚房中島與活動式臥房空間，穿透性的玻璃拉門體現豐富層次與彈性。

20坪中古屋翻修！溫馨美宅超夢幻。（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

▲▼原本的樓梯在大空間的正中心，會有種把空間切成兩半的視覺效果。

20坪中古屋翻修！溫馨美宅超夢幻。（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

超夢幻的屋內環境曝光後，影片目前已累積將近8千次的觀看次數，也被網友轉貼分享到臉書社團，許多人看完紛紛驚訝地說，「樓梯和電視牆把整個房間設計的突出很巧妙」、「好喜歡斜屋頂的房子」、「很溫馨！有家的感覺和貼心的巧思」。

20坪中古屋翻修！溫馨美宅超夢幻。（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

▲20坪的空間如果設計得宜，放張4米長的餐桌也不是問題！

關鍵字：幸福空間老屋中古屋北歐空間旋轉樓梯

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