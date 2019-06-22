BBC主播爆「女兒房間超亂」氣PO網　網狂曬同款照安慰：那真的還好

▲ 坎貝爾事後在留言區稱，這是精心策劃的一樁笑話，且事前取得女兒的同意。（圖／翻攝自推特）

國際中心／綜合報導

對許多父母長輩來說，請孩子整理房間可能是件不簡單的事情。這個煩惱也發生在英國廣播公司（BBC）男主播坎貝爾（Nicky Campbell）身上，他14日把女兒房間的慘況分享至推特，可見衣服、化妝品散落一地。這引起許多網友熱議，紛紛上傳自家孩子臥室照片，大吐苦水。

「這完全無法接受」，坎貝爾提到，「妳都快19歲了，真的受夠。我不管妳是不是會把房間收拾乾淨了，真的氣死我。」

照片貼出之後，這篇推特文章被許多網友轉推，吸引2000多人留言。網友紛紛貼出自家孩子房間亂成一團的照片，強調「我幫你養19歲的女兒，你幫我養22歲的醫學系兒子，他才剛回家『幾分鐘』而已啊」、「我女兒有次放了一塊披薩在她的床上，接著就去非洲5個月」、「如果是我爸，他會把東西丟到戶外草坪，而且不管有沒有在下雨」。

儘管坎貝爾事後在留言區聲稱，這是精心策劃的一樁笑話，且事前取得女兒的同意，但許多網友認為，這個情況相當真實。不過，另有一派人士則說，坎貝爾此舉是在「網路公審」，侵犯女兒的隱私權。

I'll take your 19 y/o and raise you my 22 y/o medical student son, who's been home for 'minutes'.... pic.twitter.com/2qhjgKlnGK — Louise Hawkes (@louise__hawkes) 2019年6月14日

I refuse to clean or decorate while she lives like this. pic.twitter.com/MehBNIVDFE — Jo black white (@hfc_oldfaithful) 2019年6月14日