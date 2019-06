BBC主播爆「女兒房間超亂」氣PO網　網狂曬同款照安慰：那真的還好

▲ 坎貝爾事後在留言區稱,這是精心策劃的一樁笑話,且事前取得女兒的同意。(圖/翻攝自推特)

國際中心/綜合報導

對許多父母長輩來說,請孩子整理房間可能是件不簡單的事情。這個煩惱也發生在英國廣播公司(BBC)男主播坎貝爾(Nicky Campbell)身上,他14日把女兒房間的慘況分享至推特,可見衣服、化妝品散落一地。這引起許多網友熱議,紛紛上傳自家孩子臥室照片,大吐苦水。

「這完全無法接受」,坎貝爾提到,「妳都快19歲了,真的受夠。我不管妳是不是會把房間收拾乾淨了,真的氣死我。」

照片貼出之後,這篇推特文章被許多網友轉推,吸引2000多人留言。網友紛紛貼出自家孩子房間亂成一團的照片,強調「我幫你養19歲的女兒,你幫我養22歲的醫學系兒子,他才剛回家『幾分鐘』而已啊」、「我女兒有次放了一塊披薩在她的床上,接著就去非洲5個月」、「如果是我爸,他會把東西丟到戶外草坪,而且不管有沒有在下雨」。

儘管坎貝爾事後在留言區聲稱,這是精心策劃的一樁笑話,且事前取得女兒的同意,但許多網友認為,這個情況相當真實。不過,另有一派人士則說,坎貝爾此舉是在「網路公審」,侵犯女兒的隱私權。

I have two 18 year old daughters, this is exactly the same as both of their bedrooms, it drives me mad but it never ever changes. (They will be off to Uni soon & I know I would happily still have them at home with me, mess and all).