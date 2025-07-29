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羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新莊百坪宅遭法拍

記者項瀚／台北報導

羅宋麵包品牌「創盛號」在去年正式倒閉，引發熱議，如今老闆的新莊豪宅也淪為法拍，該戶豪宅抵押債權金額高達5483萬元。他在2019年以4260萬元購入，權狀百坪，如今一拍底價4867萬元，專家認為成功脫標可能性不高。

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▲▼ 頭前重劃區 。（圖／記者項瀚攝）

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▲「創盛號」老闆吳企鎧位於新莊頭前重劃區的豪宅「合康天賦」淪為法拍。（圖／記者項瀚攝）

以羅宋麵包聞名的「創盛號」連鎖麵包店，在2023年開始爆發倒店潮，傳出員工遭欠薪、營業虧損、經營階層發生投資糾紛等爭議。到了2024年初、農曆春節期間，向員工發出內部信宣布倒閉，信中指出，因門市虧損嚴重，始終無法補平虧損，消息一出，引發熱議。

如今，「創盛號」老闆吳企鎧位於新莊頭前重劃區的豪宅「合康天賦」淪為法拍，拍賣原因是清償票款，共有3筆抵押債權，分別為富邦商銀3936萬元、富邦商銀492萬元、和勁企業1055萬元，合計高達5483萬元。

該戶豪宅位於「合康天賦」8樓，含車權狀101坪，一拍底價4867萬元。經查，「創盛號」老闆吳企鎧是在2019年7月購入，總價4260萬元，拆算單價45.6萬元。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該豪宅為點交物件，且據筆錄顯示『保全人員表示債務人已無居住』，可能顯示債務人過去曾居住於此，而一般來說企業主不會住得太差，房子可能附有不錯的裝潢，加上債務人沒有特殊的『社會性爭議』，預期這筆拍賣物件會吸引不少人關注，但以一拍4867萬元價格來看，成功脫標仍有難度。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「創盛號」老闆吳企鎧新莊豪宅法拍小檔案。（表／記者項瀚製）

中信房屋新莊副都心加盟店長林家民表示，「合康天賦」為頭前重劃區的大坪數豪宅，屋齡11年，部分戶別享福美公園景觀，不過本次拍賣的8樓戶是面向另一側，無景觀條件加持，單價也會低3萬元左右。

林家民指出，該戶一拍底價4867萬元，拆算單價約52.5萬元，確實成功脫標的機率偏低，畢竟該物件高總價、建商也沒有特別的品牌力，估單價49萬元左右才比較有機會脫標。

林家民說：「頭前重劃區屋齡10年左右的社區，中小坪數成交單價也是抓在5字頭，而大坪數物件在沒有景觀、建商品牌力加持下，要賣到5字頭確實吃力。」

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲「合康天賦」近2年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

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關鍵字：創盛號吳企鎧法拍倒閉豪宅新莊合康天賦鑫創資產黃瑋諭中信房屋林家民

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