羅宋麵包熱潮過　烘焙名店老闆新莊百坪宅遭法拍

記者項瀚／台北報導

羅宋麵包品牌「創盛號」在去年正式倒閉，引發熱議，如今老闆的新莊豪宅也淪為法拍，該戶豪宅抵押債權金額高達5483萬元。他在2019年以4260萬元購入，權狀百坪，如今一拍底價4867萬元，專家認為成功脫標可能性不高。

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▲「創盛號」老闆吳企鎧位於新莊頭前重劃區的豪宅「合康天賦」淪為法拍。（圖／記者項瀚攝）

以羅宋麵包聞名的「創盛號」連鎖麵包店，在2023年開始爆發倒店潮，傳出員工遭欠薪、營業虧損、經營階層發生投資糾紛等爭議。到了2024年初、農曆春節期間，向員工發出內部信宣布倒閉，信中指出，因門市虧損嚴重，始終無法補平虧損，消息一出，引發熱議。

如今，「創盛號」老闆吳企鎧位於新莊頭前重劃區的豪宅「合康天賦」淪為法拍，拍賣原因是清償票款，共有3筆抵押債權，分別為富邦商銀3936萬元、富邦商銀492萬元、和勁企業1055萬元，合計高達5483萬元。

該戶豪宅位於「合康天賦」8樓，含車權狀101坪，一拍底價4867萬元。經查，「創盛號」老闆吳企鎧是在2019年7月購入，總價4260萬元，拆算單價45.6萬元。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該豪宅為點交物件，且據筆錄顯示『保全人員表示債務人已無居住』，可能顯示債務人過去曾居住於此，而一般來說企業主不會住得太差，房子可能附有不錯的裝潢，加上債務人沒有特殊的『社會性爭議』，預期這筆拍賣物件會吸引不少人關注，但以一拍4867萬元價格來看，成功脫標仍有難度。」

▲「創盛號」老闆吳企鎧新莊豪宅法拍小檔案。（表／記者項瀚製）

中信房屋新莊副都心加盟店長林家民表示，「合康天賦」為頭前重劃區的大坪數豪宅，屋齡11年，部分戶別享福美公園景觀，不過本次拍賣的8樓戶是面向另一側，無景觀條件加持，單價也會低3萬元左右。

林家民指出，該戶一拍底價4867萬元，拆算單價約52.5萬元，確實成功脫標的機率偏低，畢竟該物件高總價、建商也沒有特別的品牌力，估單價49萬元左右才比較有機會脫標。

林家民說：「頭前重劃區屋齡10年左右的社區，中小坪數成交單價也是抓在5字頭，而大坪數物件在沒有景觀、建商品牌力加持下，要賣到5字頭確實吃力。」

▲「合康天賦」近2年成交行情整理。（表／記者項瀚製）

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