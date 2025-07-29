上半年移轉年減26%　全台唯一正成長區在苗栗　

▲全台受信用管制、限貸令等因素衝擊，上半年買氣大減，惟苗栗縣相較去年同期成長，成為所有縣市中，唯一正成長區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

根據內政部統計，2025年上半年全台建物買賣移轉棟數僅剩13萬棟，年減幅高達26%，為近年來罕見的跌勢。其中，基隆市、新竹市的交易量跌幅更超過4成，創下2006年有紀錄以來同期新低，信義房屋專家反觀察到「繼承」與「贈與」移轉則持續上升。

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全台受信用管制、限貸令等因素衝擊，上半年買氣大減，2025年上半年建物買賣移轉棟數為13萬棟，較2024年同期的17.7萬棟減少26%，反映出整體房市交易趨於保守，其中以基隆市、新竹市跌幅逾4成最多。

不過，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析：「值得注意的是，苗栗縣上半年買賣移轉棟數達3229棟，相較去年同期約成長2.4%，為所有縣市中，唯一正成長區域。」

住商不動產頭份文化加盟店店東林幗珍分析：「近年來由於新竹縣市房價高漲，部分買盤逐漸外擴到苗栗，並吸引大型建商進駐，尤其是在疫情期間推案量更是巨大，適逢近期不少大型社區交屋，並集中於竹南、頭份等區域，讓區域買賣移轉棟數有顯著提升。」

另外，明顯提升的交易還有「繼承」與「贈與」移轉，其中，繼承自2024年同期的3.7萬棟增至3.9萬棟，年增5%；贈與移轉棟數從2.88萬棟成長至2.99萬棟，年增幅達4%。此一趨勢反映人口高齡化與財富世代移轉現象逐步發酵。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「上半年市場交易受到房貸等政策影響，市場交易量呈現年減表現，不過關於世代間的財富移轉卻未停歇，主要還是人口結構老化出現較多的繼承狀況，另外贈與可能與夫妻間贈與節稅、長輩贈與給小孩，甚至是還有聽過夫妻共同持有，透過贈與取得乾淨的首購條件的狀況。」

不過面對下半年，賴志昶提醒：「儘管2025年將迎來史上最大交屋潮，理應挹注大量移轉量，但專家提醒，受限於利率變動、政策打房與全球政經情勢不穩，即便有大量供給湧現，也不見得能有效推升買氣。」

曾敬德則表示：「2025年上半年不動產移轉市場呈現『交易降、傳承升』的轉變態勢，未來是否持續此趨勢，仍須觀察政策調整與經濟走向的影響。」

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