台中男「我在水塔裡」住戶恐喝屍水　命理師：水流之處都是凶宅

▲台中某社區大樓日前傳出水塔浮屍。（圖／記者許權毅攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一名77歲陳姓男子，趁看護休假時留下書信「我在水塔裡」後輕生。家屬察覺後立刻報警，但為時已晚。該社區立刻停止供水並進行洩水。對此，命理師江柏樂表示，此事件屬於典型的「凶宅」，可透過道教儀式尋求解決。

警方表示，19日獲報，陳妻發現家中無人且桌上留有書信，才立即通報警消，並有消防局出動特搜大隊前往。到場後，發現水塔鐵蓋被開啟，有雙拖鞋在旁，陳男在水塔內面朝下，已明顯死亡。

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▲▼消防局特搜大隊前往打撈遺體，吊掛回平面。（圖／記者許權毅攝）



該水塔是以內嵌方式設置在大樓頂樓，外觀僅可看出一方形出入口鐵蓋，高出頂樓約1層樓至2層樓高，整個社區至少有3座水塔，供約200戶使用。據悉，社區管委會昨日第一時間就關閉水塔，停止供水，並且進行洩水，請廠商前來清理，希望能讓住戶稍微放心。

內政部對於凶宅的定義為「屋內發生非自然死亡事件」，但案發定點為公共設施的水塔，因此不被認定為凶宅。對此，據《三立新聞網》報導，風水師江柏樂表示，從風水上來說，水流之處都算是凶宅，尤其喝到屍水會對民眾造成心理創傷，即使官方不承認，也讓民眾將其視為災厄。

江柏樂表示，有信仰者應該主動尋求神明協助，如請乩童對話等，否則會影響大樓磁場與住戶的安寧。此外，有疑慮也可進行健康檢查跟心理諮商。

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