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地產30年老將嚇壞　200戶社區要交屋「170戶等貸款」

▲▼ 房貸,撥款同意書,銀行 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲近期台灣房市面臨「限制貸款」與「交屋潮」雙重壓力，預售屋交屋潮伴隨銀行放款緊縮，不少購屋族可能導致貸款成數不足、利率上升、違約等風險。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

交屋潮來襲，近期台灣房市面臨「限制貸款」與「交屋潮」雙重壓力，預售屋交屋潮伴隨銀行放款緊縮，不少購屋族可能導致貸款成數不足、利率上升、違約等風險，台中一座200戶的社區5月就開始進行對保，但至今僅30戶完成貸款。比例低到30年老將都嚇到。

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自2018年起全台建商大量推案，如今進入黃金交屋期，至今起至2028年，將迎來交屋高峰期，尤其明年2026年可能是最密集的交屋年份。但不少民眾更憂心的是，無法如願申請貸款，甚至面臨違約風險。

台中一座200戶的社區正面臨限制貸款的風暴，據住戶透露：「整個案子200戶，從5月就開始對保，到7月底才通過30戶。我去問現場在房地界銷售30年以上的副總，他也說『從來都沒見過這樣的情況』。」

過去大部分民眾認知的建商整批交屋，不管是貸款成數、利率都會「比較漂亮」的時代已經過去，現在建商與購屋族一樣面臨資金調度壓力，除了先煩惱交屋潮，面對沒辦法做到分戶貸款的購屋族，也只能請消費者自行尋覓其他金融管道。

尤其新青安政策的部分，因公股銀行收支比算得很嚴格，有民眾收入條件在過去預期貸8成，申請新青安後，最終僅提供65成，最後購屋族轉向一般民營銀行房貸，以2.65％利率拿到8成成數，據房貸專員透露，這樣的案例不在少數。

對此，鐘雅馨地政士事務所所長鐘雅馨就說：「200戶社區中只過30戶，在比例上機率比較低，有部分可能還在審查程序，但這樣的情況，未來可能會越來越多，也越來越嚴峻。」

▲▼ 工地,工人,施工,營建業,鋼筋,模板,缺工,示意圖 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去大部分民眾認知的建商整批交屋，不管是貸款成數、利率都會「比較漂亮」的時代已經過去。（圖／記者陳筱惠攝）

鐘雅馨說：「市場上也有不少交屋案出現請購屋族自行想辦法的案例，但以總數來說仍非大宗，比較常見的婉拒方式包含所謂第二戶的解釋，即便一屋無貸，此次第二戶仍有可能給砍過的成數，在定義上建商、銀行、消費者會各自解讀。」

「另外，排隊撥款目前正常房貸部分相對趨緩，但利率部分目前首購族多半落在2.65％起、非首購2.8％以上，在建商沒有辦法保證成數下，應該只剩首購族還是有機會貸到8成。」

鐘雅馨建議：「過去不少地方農漁會、信用合作社也推出房貸，但目前這條管道也是相對擁擠，在成數部分也有聽聞減少，購屋族此時若有要找金融體系，建議往人壽公司洽詢，或是找常往來配合的銀行詢問。」

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關鍵字：房市交屋潮限制貸款台中建商

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