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便宜貨在哪？Q2推案量年減27%　單價反創新高

▲▼ 高雄,看屋, 。（圖／記者張雅雲攝）

▲第2季台灣房市價量呈現脫鉤現象。據統計，六都及新竹地區的總銷金額達5607億元，年減27%，但開價及成交單價雙雙再創單季新高。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

在政策調控及買氣衰退雙重夾擊下，第2季台灣房市價量呈現脫鉤現象。據統計，六都及新竹地區的總銷金額達5607億元，年減27%，但開價及成交單價雙雙再創單季新高，專家表示，多數建商對價格仍有堅持，消費者若期待撿便宜恐怕得再等等。

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數字科技(5287)旗下《591新建案》分析，Q2推案力道雖較去年遜色不少，但與Q1低谷相比已有回穩，Q2六都、新竹總銷金額達5607億元，季增21%、年減27%；進場個案數395件、戶數逾2.6萬戶，分別季增21%、12%，相較去年已呈現衰退。

而上半年個案數則為722筆、戶數5.1萬戶，總銷金額達1.02兆元，較去年同期均量縮近2成，《591新建案》新聞公關課組長林哲緯表示，目前除非是大型建商或因期限規定不得不推案，否則業界氛圍普遍觀望，也讓全年推案量陷入「2兆保衛戰」的嚴峻挑戰。

相較推案量縮，房價依然堅挺。儘管市場上陸續傳出降價消息，591市調表示，實際走訪各地案場發現，大部分降價僅止於個案操作或餘屋去化，多數消費者依舊難以嘗到甜頭。主因是近年房市表現亮眼，建商除非面臨過大賣壓或急於變現，否則賠錢賣房的機率相當渺茫。

林哲緯表示，觀察七都市場表現，各縣市供給皆處於青黃不接的盤整階段。不過北台灣在地段效應發威下，仍有建商勇敢挺進推案。本次總銷金額前10大個案中，有8筆集中在雙北地區，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達360億元，在輝達效應加持下，已成為北台灣最受矚目的商辦開發案之一。

新北市這次總銷也維持千億元水準，在三重、新莊及新店等區都有指標案登場，再加上雙北龐大的剛需人口支撐，銷況在各縣市中表現相對突出。

區域 個案數 總銷(億元) 戶數 新案平均開價(坪/萬元) 新案平均成交價(坪/萬元) 評估議價率 來人數(周/組)
台北市 35 (+67%) 987.99 (+74%) 2,835 (+50%) 140.67 (+7%) 132.32 (+6%) 5.9% 16
新北市 49 (+20%) 1,371.20 (+14%) 6,104 (+36%) 70.81 (-4%) 66.68 (-4%) 5.9% 23
桃園市 99 (+60%) 1,250.82 (+48%) 7,542 (+36%) 44.59 (+17%) 41.35 (0%) 7.1% 11
新竹縣市 30 (+20%) 186.50 (+14%) 918 (+58%) 49.92 (-3%) 46.75 (0%) 6.8% 9
台中市 71 (+11%) 1,110.96 (+3%) 5,346 (+58%) 52.02 (-5%) 49.24 (-6%) 5.3% 8
台南市 64 (+10%) 239.52 (-33%) 1,399 (-50%) 37.82 (-5%) 34.47 (-6%) 9.4% 6
高雄市 47 (-16%) 439.80 (-33%) 2,687 (-36%) 37.99 (-10%) 35.04 (-9%) 7.8% 8
全台 395 (+21%) 5,606.79 (+12%) 26,921 (+4%) 61.47 (+4%) 57.53 (+4%) 6.7% 11

▲2025年Q2六都、新竹縣市新進場建案狀況 。資料來源：各案場、《591新建案》。（ETtoday製表）

反觀桃竹地區則黯淡許多，新竹當地今年上半年總銷合計約295億元、推案僅不到1500戶，遠不及去年同期的一半，創下2020年後新低紀錄。主要戰區如竹北市等核心地段更是完全熄火。由於缺乏新案維繫熱度，當地平均每週來人僅9組，供需兩端都面臨斷炊窘境。

在限貸令發威、投資客退場影響下，中南部地區交易量全面失守，建商同樣高掛免戰牌，能延則延。隨著推案進入真空期，中南部縣市的開價、成交價已同步出現修正，其中，台南議價率成六都最高，周來人數僅6組也是六都平均最低。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台南前幾年也是受台積效應影響，房價大漲，薪資成長跟不上房價漲幅，買氣暫時熄火，而高雄楠梓、仁武及橋頭等北高台積電紅利區，前幾年價量三級跳，如今隨買氣鈍化，再也不見之前排隊、加價搶房的盛況，買氣也出現停滯。

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關鍵字：台灣房市建商雙北地區中南部推案量房價總銷591

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