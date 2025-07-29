便宜貨在哪？Q2推案量年減27%　單價反創新高

▲第2季台灣房市價量呈現脫鉤現象。據統計，六都及新竹地區的總銷金額達5607億元，年減27%，但開價及成交單價雙雙再創單季新高。（示意圖／記者張雅雲攝）
記者張雅雲／高雄報導
在政策調控及買氣衰退雙重夾擊下，第2季台灣房市價量呈現脫鉤現象。據統計，六都及新竹地區的總銷金額達5607億元，年減27%，但開價及成交單價雙雙再創單季新高，專家表示，多數建商對價格仍有堅持，消費者若期待撿便宜恐怕得再等等。
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數字科技(5287)旗下《591新建案》分析，Q2推案力道雖較去年遜色不少，但與Q1低谷相比已有回穩，Q2六都、新竹總銷金額達5607億元，季增21%、年減27%；進場個案數395件、戶數逾2.6萬戶，分別季增21%、12%，相較去年已呈現衰退。
而上半年個案數則為722筆、戶數5.1萬戶，總銷金額達1.02兆元，較去年同期均量縮近2成，《591新建案》新聞公關課組長林哲緯表示，目前除非是大型建商或因期限規定不得不推案，否則業界氛圍普遍觀望，也讓全年推案量陷入「2兆保衛戰」的嚴峻挑戰。
相較推案量縮，房價依然堅挺。儘管市場上陸續傳出降價消息，591市調表示，實際走訪各地案場發現，大部分降價僅止於個案操作或餘屋去化，多數消費者依舊難以嘗到甜頭。主因是近年房市表現亮眼，建商除非面臨過大賣壓或急於變現，否則賠錢賣房的機率相當渺茫。
林哲緯表示，觀察七都市場表現，各縣市供給皆處於青黃不接的盤整階段。不過北台灣在地段效應發威下，仍有建商勇敢挺進推案。本次總銷金額前10大個案中，有8筆集中在雙北地區，其中量體最大的為北士科廠辦案「華固創滙園區」，總銷高達360億元，在輝達效應加持下，已成為北台灣最受矚目的商辦開發案之一。
新北市這次總銷也維持千億元水準，在三重、新莊及新店等區都有指標案登場，再加上雙北龐大的剛需人口支撐，銷況在各縣市中表現相對突出。
|區域
|個案數
|總銷(億元)
|戶數
|新案平均開價(坪/萬元)
|新案平均成交價(坪/萬元)
|評估議價率
|來人數(周/組)
|台北市
|35 (+67%)
|987.99 (+74%)
|2,835 (+50%)
|140.67 (+7%)
|132.32 (+6%)
|5.9%
|16
|新北市
|49 (+20%)
|1,371.20 (+14%)
|6,104 (+36%)
|70.81 (-4%)
|66.68 (-4%)
|5.9%
|23
|桃園市
|99 (+60%)
|1,250.82 (+48%)
|7,542 (+36%)
|44.59 (+17%)
|41.35 (0%)
|7.1%
|11
|新竹縣市
|30 (+20%)
|186.50 (+14%)
|918 (+58%)
|49.92 (-3%)
|46.75 (0%)
|6.8%
|9
|台中市
|71 (+11%)
|1,110.96 (+3%)
|5,346 (+58%)
|52.02 (-5%)
|49.24 (-6%)
|5.3%
|8
|台南市
|64 (+10%)
|239.52 (-33%)
|1,399 (-50%)
|37.82 (-5%)
|34.47 (-6%)
|9.4%
|6
|高雄市
|47 (-16%)
|439.80 (-33%)
|2,687 (-36%)
|37.99 (-10%)
|35.04 (-9%)
|7.8%
|8
|全台
|395 (+21%)
|5,606.79 (+12%)
|26,921 (+4%)
|61.47 (+4%)
|57.53 (+4%)
|6.7%
|11
▲2025年Q2六都、新竹縣市新進場建案狀況 。資料來源：各案場、《591新建案》。（ETtoday製表）
反觀桃竹地區則黯淡許多，新竹當地今年上半年總銷合計約295億元、推案僅不到1500戶，遠不及去年同期的一半，創下2020年後新低紀錄。主要戰區如竹北市等核心地段更是完全熄火。由於缺乏新案維繫熱度，當地平均每週來人僅9組，供需兩端都面臨斷炊窘境。
在限貸令發威、投資客退場影響下，中南部地區交易量全面失守，建商同樣高掛免戰牌，能延則延。隨著推案進入真空期，中南部縣市的開價、成交價已同步出現修正，其中，台南議價率成六都最高，周來人數僅6組也是六都平均最低。
高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，台南前幾年也是受台積效應影響，房價大漲，薪資成長跟不上房價漲幅，買氣暫時熄火，而高雄楠梓、仁武及橋頭等北高台積電紅利區，前幾年價量三級跳，如今隨買氣鈍化，再也不見之前排隊、加價搶房的盛況，買氣也出現停滯。
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