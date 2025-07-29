豪雨停班日拆除巨型玻璃球　地標改推新案站上5字頭

▲有網友發現高雄明誠路地標之一「不老莊園」在風雨中拆除，整顆在屋頂巨型玻璃球由起重機吊起，引來不少在地人都驚呼「這麼大一顆」。（圖／翻攝自Facebook／跟著尼力吃喝玩樂&親子生活）

記者張雅雲／高雄報導

受鋒面及西南氣流影響，南部出現豪大雨，29日高雄停班停課，有網友發現高雄明誠路地標之一「不老莊園」在風雨中拆除，整顆在屋頂巨型玻璃球由起重機吊起，引來不少在地人驚呼「這麼大一顆」，據了解，該地之後將推新案，均價站上5字頭。

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該棟原為「長春藤不老莊園」，為媚登峰董事長莊雅清打造的頂級抗老中心，內含醫療、SPA、觀光以及餐飲等機能，2011年風光開幕，不但裝潢破億元，屋頂的巨型玻璃球還成為在地知名地標。

該店營業13年，2023年底由國泰建設以10億元入手，賣家則為吉南工業，換算地價約110.7萬元，當時創該區新高價，媚登峰則搬到博愛路繼續經營。

空置1年多後，臉書粉專《跟著尼力吃喝玩樂&親子生活》PO出1張起重機正在吊掛巨大玻璃球的照片，並透露「這麼大一顆，現在要拆除」，有網友不捨表示「好可惜，這1顆以前回家一定會路過。」、也有網友妙回這是「月光仙子的魔幻銀水晶。」

該基地將規劃新案「國泰明誠」，在地代銷透露，目前該棟建物正在拆除中，先收預約客名單，預計接待中心年底完工，規劃38~46坪，年底才會對外開賣，外界預估均價落在55萬元。

▲有網友疑惑，高雄國賓飯店舊址「沒圍籬怪手動工？」（圖／翻攝自Facebook／高雄大小事）

而在停班日引出一場虛驚的高雄國賓飯店舊址，該飯店2022年底與厚生及欣陸投控旗下大陸建設簽署合作開發案契約，將高雄國賓比照台北國賓申請危老重建，計畫打造飯店式豪宅。

不過因耐震評估爭議，周邊住戶組成自救會槓上高雄市府，強調國賓絕非危樓，目前重建進度卡關中。網友在《高雄大小事》PO文，指出國賓飯店舊址「沒圍籬怪手動工？」有網友笑稱「這1台拆那棟你在夢嗎？」、「頑皮豹而已，是能拆啥啦，下雨不用機械整理，還是發文者要自己人工撿？」

對此，欣陸投控代理發言人葉昭慶澄清，據現場回報，目前為小型挖掘機處理原本舊車棚鬆脫的鐵皮，與拆除無關。

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