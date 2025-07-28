建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

▲央行總裁楊金龍曾表示，都更危老市場不會受到不動產放款調控影響，但實際上，都更建商在建築融資時一直遇到利率調高或撥款刁難的問題。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

根據CTWANT記者調查，處於停工、倒閉危機邊緣的建商，恐不只檯面所見，一家建經業者就透露，近月已經有6、7個案子上門求助融資、續建計畫；大型建商也紛紛跳出來應援，深怕小建商連環倒拖垮房市信心，最終讓產業連帶性崩盤。

CTWANT記者實地走訪北市大安區文昌街，一處建築工地靜靜的、無聲的塵封著，原本預計2024年下半年完工，至今仍是一片空地。

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該工地案名為「大安信藝館」，約莫在2022年初銷售，同年12月24日申報開工，竣工日為2025年12月23日。不過就在去年11月，瑞興銀行就公告該案建商「無法履約如期興建」。

據知情人士透露，建商沒有倒，只因發現現場不好施工，趁著尚未開工，趕緊止血停損。該建商也是接手前一個建商的案子，而目前又打算繼續盤給下一個建商，至於誰接手，仍無下文。

全坤建設總經理江清峰日前股東會就透露，「從去年底開始，收到很多別公司盤出來的都更危老案」，但評估能賺錢的不多，因此全坤一個案子都沒接。

▲近年又是缺工、料漲、打炒房，大安區文昌街一處都更案工地，建商從別人手中盤下案子，還沒開挖就停工，目前還在找下一個建商接手。

一位建經人士也透露，「近1個月就接到6、7件案子上門求助融資、續建計畫。」若建商有債務、財務問題，原本要跟銀行貸款卻貸不下來，或是合建建商跑了，地主尋求續建協助，建經公司可以提供各式融資、代墊的諮詢和協助。

台北市都市更新學會榮譽理事長蔡漢霖表示，為防堵建商養地，2021年央行，祭出購地貸款限制，從6成限縮到最高5成，保留1成動工款並要求建商需在18個月內動工興建，該條款不適用在危老都更案上，對中南部買素地的建商影響較大，「但自去年中起，銀行資金水位不足融資餘額受限，不論北中南，就算是都更危老案，只要條件不好，融資都直接遭拒。」

因此如今不只是資本額幾百萬的小建商爆出停工、倒閉，今年就連小有規模的建商也遭災，這回出事的嘉義「鉅泓建設」及桃園「鉅興建設」，資金周轉不靈下，連帶影響相關企業營造廠承攬的數十億工程全數喊「卡」，其中還包括多個公共工程案，倒閉建商的規模與影響層面是越來越大。

以嘉義鉅泓建設為例，一位不具名小建商表示，該公司預售案向消費者收總價的15%價金全數用於工程款，即使建案進度已達9成，仍因資金斷鏈而倒閉。

嘉義市不動產建築開發公會名譽理事長呂冠衡也表示，該公司所屬的營造有投資承作其他工程，在兩頭支付下，銀行資金又斷鏈，導致周轉不靈，必需去跟民間租賃公司借貸，成為壓垮建商的最後一根稻草。

▲嘉義鉅泓建設的金泰翔營造，承攬北港鎮公立幼兒園工程，原定今年6月完工，現在卻爛尾，對比動工典禮熱鬧的畫面相當諷刺。

有人說是倒閉的建商是「槓桿開太大」，也有人指「老闆有賭債」。樹大必有枯枝，前台灣省不動產公會理事長黃啟倫觀察，雖然目前爛尾的發生都還是建商個人的信用問題，但一系列緊縮政策下，即便正規經營的小建商都感受到壓力，如果政府沒有鬆綁作為，往後發生系統性風險的機率就很高了。

不是大就沒在怕，近期大型建商也跟著跳出來，一同幫向政府喊話鬆綁管制，「希望不要造成更大惡化，甚至有法拍、金融問題，讓產業連帶性的崩盤。」達麗建設董事長謝志長憂心忡忡，深怕好不容易小有回溫的市場，又因佈滿利空影響市場信心。

「當消費者借不到錢、買不起房，建商銷售停滯，資金回籠速度減緩，影響營運，形成惡性循環，最終受害的就是整個產業鏈。」某王姓小建商表示，炒房問題絕大多數是少數投機客和不肖建商所為，政府應精準鎖定這些「違法亂紀者」施以重罰，而非「一竿子打翻一船人」。若政府繼續不顧產業疾苦與民生需求，建築業連鎖倒閉危機將不可避免，屆時將面臨的可能是整體經濟的巨大震盪。

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