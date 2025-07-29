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做不到1年「放棄竹科高薪工作」回台北！他曝1原因　全場爆共鳴

▲竹科三期首季開工　8000名就業機會刺激周邊房市沸騰。（圖／記者陳凱力攝）

▲好友受不了新竹的生活環境。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

竹科是台灣人均收入最高的地區，只要到上、下班時間，路上全都是車子，塞得水泄不通，一名網友表示，好友在竹科上班，雖然薪資不錯，但是無法適應新竹的生活，做了幾個月就辭職回台北，不禁好奇「台北人真的不適應新竹生活嗎？」對此，一票人有感，「交通跟生活機能真的很難習慣」。

有網友在Dcard發文，「為什麼台北人不習慣在新竹生活？」有台北出身的朋友原本在新竹科學園區任職，儘管工作待遇優渥，卻因無法適應當地的生活環境，短短幾個月後就選擇辭職、搬回台北與父母同住。

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原PO指出，朋友離開竹科的理由並非工作壓力大，而是生活環境很不習慣，「大家覺得台北人真的比較不容易適應新竹嗎？還是這只是個人的感受？你們有身邊朋友也有一樣的經驗嗎？」

貼文曝光，網友點出新竹的缺點，「新竹就是為了園區發展的城市，以工作為主，吃喝玩樂都是附屬」、「天氣比台北好，但除了巨城那帶其它都蠻無聊的」、「新竹大眾交通運輸太爛，一個家庭至少要養兩台車」、「如果竹科不要那麼塞我會選新竹，但每天下班都要塞一個半小時才到家，我寧願去擠捷運20分鐘」、「還是比較喜歡台北這種下班很多娛樂、小吃選擇的地方」。

不過也有網友喜歡新竹的愜意感，「台北盆地有夠悶熱，燃油冷氣廢氣多」、「雖然街邊小吃和餐廳選擇多很多，但真的受不了那麼小的居住環境，在新竹開車也比較舒服，不會很壅擠」、「每次去台北都很不舒服，容易頭痛中暑，應該是要一直搭捷運、走路、溫差大，論環境單純，沒有追求夜生活，還是最愛新竹」。

關鍵字：竹科台北人生活挑戰環境適應工作生活

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