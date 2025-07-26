「1里1社區」1200戶僅1戶掛售　在地：4字頭魅力

記者項瀚／台北報導

新店「大鵬華城」佔地上萬坪，共有20棟住宅大樓，規模龐大，甚至社區就是一個里大鵬里。該社區開車進北市僅5分鐘，每年都有10戶以上交易，3~4房總價帶2000多萬元，單價僅4字頭。信義房屋在地房仲分析，為何該社區房價如此親民。

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▲新店「大鵬華城」佔地上萬坪，共有20棟住宅大樓，規模龐大，甚至社區就是一個里大鵬里。（圖／記者項瀚攝）

新店「大鵬華城」屋齡25年，佔地廣達1.1萬坪，為新店最大的單一社區，是早期空軍眷村改建的軍宅，共有20棟住宅大樓，總計1282戶，新店大鵬里內就只有它一個社區，也就是「一里一社區」的概念。

大鵬里里長喬天鼎表示，「大鵬華城」社區人數約5000~6000人，約有6~7成住戶都是原住戶或其子女，剩下3~4成才是後來才買進來的，自住比例高，因此釋出的戶數並不多。

觀察《591房屋交易網》，「大鵬華城」目前只有1戶刊售。另外觀察實價登錄，該社區每年都有穩定的交易，今年目前為止共有7筆成交，權狀坪數登記48~65坪，總價帶1970~3000萬元，單價區間僅40.4~46.9萬元。

信義房屋中興民權店專案經理洪彥哲表示，「大鵬華城」實際上純公屋待售僅3~4戶，以上千戶的社區來說比例低，該社區待售物件不多，但每年都有10筆以上交易，甚至有些年度超過20筆，顯示該社區指名度頗高，只要是行情價釋出，很容易就可以成交。

▲新店「大鵬華城」近5年交易整理。（表／記者項瀚製）

為何4字頭那麼便宜？洪彥哲表示，「大鵬華城」有4種坪數，包含主建物（室內實坪）24、26、30坪的3房以及34坪4房，每戶都恰恰好配1車位，但所有車位都屬於公設，因此才使單價降到4字頭，此外車位也是每年抽籤1次，來決定位置。

洪彥哲表示，「大鵬華城」位於新店中正路底、堤防邊，距離捷運站較遠，交通上對大眾運輸族比較不方便，但由於緊鄰環快，對開車族來說非常方便，5分鐘可以進台北市，2000多萬元總價帶仍吸引開車的換屋族。

▲「大鵬華城」位於新店中正路底、堤防邊，距離捷運站較遠，但開車5分鐘可進北市。（圖／記者項瀚攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，若以車位坪數10坪、每個230萬元計算，「大鵬華城」成交單價約在45~55萬元，以新北市第一環來說，仍是頗為親民的價位，也難怪社區每年都有不小的交易量。

陳定中指出，新店區有3大軍宅，除了「大鵬華城」，還有隔壁的「忠孝新城」總數戶242戶，這2年完全沒有轉手交易（排除特殊交易），前年則有2筆，權狀登記51坪，總價帶2000~2250萬元。

另外，安坑地區的「公崙華城」總戶數107年，今年也都沒交易，去年則有3筆，權狀登記55~61坪，總價帶1400~2268萬元。

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