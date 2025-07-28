桃園房超心動！車位「半價賣40萬」她卻猶豫了　網勸退：再考慮

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳致平攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友最近看中桃園一間社區大樓，不論格局、採光、機能都很不錯，總價也在她能承受的範圍，唯獨塔式車位讓她猶豫了，她透露，屋主願意用半價賣出車位，但她仍不知如何抉擇，於是發文請益；不過，網友們幾乎勸退，直言「平面車位是正資產，塔式機械都是負資產。」

網友在Dcard發文提到，最近在看房，真的很喜歡一間屋主自售的物件，格局、採光、機能都不錯，總價也可以接受，「但讓我特別猶豫的點是，它是塔式車位。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO接著表示，查了一下同社區塔式車位行情，大概落在80-100萬元，而屋主願意用40萬賣給她，「看起來很便宜，應該是因為比較難賣，塔式有幾個缺點：1.要排隊取車。2.每月保養費好像不低。3.故障時無法使用車。4.聽說轉售會成為大阻力。但又覺得只要用得到、價格便宜，好像也不是不行？畢竟自己以後不是天天開車。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

不過，她同時在想，是否把預算拉高，明年中之後再買，「等自備款更多一點，改買含平面車位的兩房，會不會比較沒有顧慮？而且現在房市似乎稍微冷一點，感覺可以繼續慢慢看不用太急。」

對此，網友們紛紛回應，「不買，不然以後妳就同樣是願意便宜賣的屋主」、「不買，再找找看吧。我自己是比較喜歡平面車位，所以只要是機械式都不會考慮」、「1.塔式要賣房時候會是阻力，儘量不要，除非地點很好。2.不買車位除非捷運站在300公尺內、公車在樓下、真的錢完全湊不出來時候、不會開車也不換房了也不買車，不然還是要買車位。」「很猶豫就不要買，明年再看看」。