14年客家餐廳突歇業　房東月開38萬招新租客

▲主打客家菜的《雙緣樓》，外觀走古色古香的中式風格，是不少在地人聚餐、辦婚宴的首選。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄2011年開幕的《雙緣樓》主打客家菜，外觀走古色古香的中式風格，是不少在地人聚餐、辦婚宴的首選，開幕至少14年，沒想到今年無預警歇業，1、2樓重新招租，屋主開出月租金38萬元，為目前仁武待租店面中總價最高，在地透露，人力成本太高先歇業。

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《雙緣樓客家食堂》位於仁武區仁慈路，根據《Google Maps》顯示，2011年就已經開幕，至少開店14年，主打客家菜，外觀走古色古香的中式風格，是不少在地人聚餐、辦婚宴的首選，Google評論有4.1顆星，曾用餐的民眾都紛紛推薦適合親朋好友、同事聚會、公司聚餐，對突然結束營業，在地人都相當錯愕，目前屋主已重新招租。

該店成交實登、租金實登均未公布，根據租賃資料，該店出租1+2樓， 1樓約200坪、2樓約200坪，合計411坪，屋齡17年，門口可停放11格汽車位，月租金開出38萬元，成為仁武目前待租中最貴店面。

▲仁武區地段位置佳，算是高雄中心點，通往左營、鳳山、三民、楠梓、大社等區都相對方便。（圖／記者張雅雲攝）

在地仲介透露，該店原為屋主自用開店，考量廚師及外場人力的嚴重缺工，加上少子化關係，招工更不易，決定先歇業，至於雙緣樓未來預計改作歐式烘焙類型，開幕時間未定，因此決定先出租，研判歇業原因應與租金無關。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，仁武區地段位置佳，算是高雄中心點，通往左營、鳳山、三民、楠梓、大社等區都相對方便，且通勤時間平均，房價也相對親民，因此磁吸高雄各區購屋族移入，人口紅利提供足夠消費力，店面空租率也不高。

《雙緣樓》出租 位置 仁武區仁慈路 開幕時間 14年 坪數 1+2樓，共411坪 經營型態 客家菜 租金 38萬/月 屋主 自然人

▲《雙緣樓》出租。（ETtoday製表）

陳揚智表示，仁慈路屬於仁雄登發商圈，周邊均為透天別墅，屋齡30~40年，該區多為自住客，近年透天新案愈來愈少，連中古屋釋出量也不多，總價落在2000~3000萬元，主因是該區透天地坪約35~45坪，中古屋總價因此居高不下。

陳揚智說：「1樓店面租金單坪落在2000~3000萬元，整棟三角窗店面屬於特殊產品，能見度高具廣告效益，也算符合行情。」

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