H1合併營收45.06億元　信義：陸建案與匯損衝擊

▲信義房屋上半年合併營收45.06億元。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／綜合報導

信義房屋上半年合併營收45.06億元。信義表示，國內房市已落底，在國際政經因素明朗後，不確定因素消除並可望帶動市場信心回升。

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信義房屋（9940）今（29）日公布Q2財報，上半年合併營收45.06億元，稅前利益則為0.77億元。

信義表示，Q2受到大陸「山水嘉庭」案提列未實現存貨跌價損、台幣升值產生的未實現匯兌損失而影響獲利，但信義房屋仲介事業及其子公司如信義全球資產、大陸及日本信義皆呈現營業利益，特別是日本信義，營收較去年同期成長逾1成。

信義表示，因應大陸房市走弱，為加速存貨去化與資金回收，「山水嘉庭」於6月中旬重新調整對外銷售價格後，賞屋來人量明顯提升並已有成交，逐漸展現調整成效。

國內方面， 信義表示：「受到第七波信用管制政策與全球總經不確定的影響，房市仍處觀望，但信義仲介憑藉科技工具與全直營優勢維持獲利，代銷事業則透過控管成本及精準選案，也是獲利經營。」

展望下半年，信義房屋認為：「房市已落底，後續在國際政經因素明朗後，不確定因素消除並可望帶動市場信心回升。」

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