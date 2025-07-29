北越經濟起飛在即　宏福進軍房產

▲宏福集團越南首推個案LAKESIDE GARDEN 3D外觀透視圖。

圖、文／業者提供

鞋業大廠-宏福實業集團，鞋履產能排名全球第2，今年起集團開始跨足房地產業，在台、越兩國推出高檔建案，其中越南首案已獲30%外國人名額銷售核准，基地座落經濟發展迅速的海防市中心，主打湖景首排，十足吸睛。

宏福集團發展至今，越南早已成為大本營，也見證其經濟的突飛猛進。近年國際產業鏈轉移至東南亞，外資大舉投入，讓越南2024全年GDP增長來到7.09%，領先星、馬、泰、菲、印等東南亞國家，而當中高科技製造與組裝產業占比逐年提升，是拉動GDP的一大因素。

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早期到越南投資的外商，多集中在南越，中美貿易戰後吸引了許多外資工廠從中國南遷，包括鴻海、廣達、仁寶、和碩、緯創、英業達、佳世達等都來北越設廠，經貿特區紛紛設立，讓電子科技業在北越一日千里。近年來，整個越南的重心逐漸北移，首都河內不僅是政治中心，富裕的經濟動能也帶動周邊地方建設、產業鏈轉型，北越各省朝現代化、國際化且可永續發展方向邁進。

此外，越南政府本身也正進行大刀闊斧的變革，從原先63個省市，今年7月起合併為34個，政府規模大幅縮減20%，有望解決越南官僚機構長期職權不清、效率低下、冗員等問題，換言之，對經濟發展及外資投入有長遠的助益。

作為6大直轄市之一的海防市，為越南第3大城，擁有北越最大的深水港，也是越南5大國家級工業城市之一，有多個大型工業園區，自2015年至今，已經連續10年GRDP（地區生產總值）成長率達雙位數，2025年第一季GRDP同比增長亦達11.07%，經濟極度穩健，種種原因，也讓海防房地產前景形勢大好。

深耕經營多年的宏福實業，亦看準海防的前景而跨足房產業推案。宏福新案銷售一級代理商、越南楷懿國際投資總經理劉德偉表示，目前海防人口約200萬，未來省級合併後將突破450萬人，且2024年海防市FDI（外商直接投資）近50億美元，全國排行第二，「本身區位優勢、工業區健全，加上合併後資源集中效應，將會為海防市區帶來龐大人口紅利，剛性需求產品支撐性足。」

楷懿國際投資總經理劉德偉指出，越南房市像早期的台灣，房產交易沒有太多稅制、法規的制約，有相當的自由度，且多數建案採房仲分銷制度，越南本地人對房產投資亦日漸熱衷，然地段、產品、業者仍須慎選。「現在台灣房市低迷、法規有重重限制，且投報多不如預期，與其繼續觀望，不如趁臺幣走強時進場越南，同樣的資金及時間，租金回報及漲勢更可期，且開發商又是實力雄厚的宏福集團，相對較安心。」

「以宏福集團的新案而言，地段就在海防市中心湖畔，規劃2~3房低總價高規格住宅，由越南十大建築事務所MAI-ARCHI設計規劃，並整合台灣101地工團隊同豐營造，及越南319國防營造公司負責建設，建築強度係數1.5（一般為1.05-1.10）、耐震係數達8級、建材標配參照台灣之高規格，全案即將在2026年第二季完工。」

※上述資料來源於越南楷懿國際投資有限公司。