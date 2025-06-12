首富台南推住宅案　實登揭銷售破4成、均價每坪47萬

▲曾連續3年蟬聯台灣首富的宏福集團董事長張聰淵，創立全球第2大鞋業集團，跨界房地產，首度在台灣推案。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

曾連續3年蟬聯台灣首富的宏福集團董事長張聰淵，創立全球第2大鞋業集團，跨界房地產後，首度在台灣推案，「宏福悦」位於台南東區，總銷約51億元，去年12月開賣，根據實登，已銷售43%，均價47萬元，在不景氣中開紅盤。

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宏福實業集團是年營收超過200億元的全球第二大鞋業集團，鞋履年產能近2億雙，長期為NIKE、PUMA、CONVERSE、UNDER ARMOUR、VANS、HOKA、ON等國際品牌開發設計與生產，堪稱引領全球時尚與機能鞋潮流的幕後推手。

▲「宏福悦」位於台南東區仁和路、崇善三街口，基地規模1587坪，為區域內少見的大規模開發案。（圖／記者張雅雲攝）

創辦人張聰淵帶領集團布局中國、越南、多明尼加等地，打造全球鞋業王國。根據《富比世》富豪榜統計，張聰淵從2021年起連續3年蟬聯台灣首富，直到2024年才被廣達董事長林百里擠下。

而張聰淵在台持有的上櫃品牌「宏太-KY」(2924)，積極開拓台灣市場，宏太-KY100%持股的志竤建設，正式進軍台灣房地產，首度在台灣推出新案「宏福悦」。

該案位於台南東區仁和路、崇善三街口，基地規模1587坪，為區域內少見的大規模開發案，產品規劃20~37坪、2~3房，貼近當前市場主流需求。該案從去年12月中開賣，根據實登顯示，共揭露141筆，均價為47.5萬元，銷售43%，銷售速度不俗，總銷約51億元。

▲宏福實業集團與海悅機構合作，推出台灣首案。志竤建設營建開發部總經理李曉輝(左)、海悅機構副總經理馬士雄(右)攜手打造「宏福悦」。（圖／記者張雅雲攝）

志竤建設營建開發部總經理李曉輝表示，宏福實業集團早在越南已有開發高端住宅、商辦的經驗，此次首度在台灣推案，特別與海悅機構合作，在產品規劃理念上，雙方一拍即合，以台南作為起點，踏出建築品牌的第一步，持股比例分別為志竤58%、海悅42%。

李曉輝說：「目前正積極獵地中，目標是1年推出1案，土地購置將以位於都會區的千坪土地為主，興建現代化住宅。」

海悅國際總經理王俊傑表示，該案已購客75%為在地客，25%為其他縣市科技新貴，購屋主因多是考量東區機能成熟，鄰近南紡購物中心、巴克禮公園、成大醫院等，周邊更有捷運藍線、平實轉運站、台鐵地下化、台南小巨蛋BOT等重大建設，具備長期增值潛力與高便利的生活品質，「開賣前擔心受受央行信用管制影響，沒想到連37坪都不難賣。」

對未來台南房市看法，王俊傑認為，台南作為台積電最大且供應鏈最完整的園區，產值已超越其他地區，帶動就業與經濟成長，目前台南房市處於盤整期，只有「蛋白區的蛋白區」才會受影響，但蛋黃區價格相對穩定，現階段波動反映市場信心問題，而非基本面疲弱。

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