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15坪住4人！美宅「3臥室+1書房」機能全包了　小巧思打造日式餐廳fu

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▲15坪擁有8大主題空間，超狂！（圖／翻攝自YouTube／幸福空間，下同）

網搜小組／綜合報導

15坪住4人還設置書房，你相信嗎？一對夫妻在寸土寸金的城市買下小豪宅，然而孩子已長大，需有自己的獨立空間，而男主人也希望擁有一間閱讀室，就來看看設計師如何巧手打造，15坪全機能的品味宅！

設計潘建形表示，小坪數的房子收納是必備的，但15坪要擁有8個主題空間，包括主臥室（需含有化妝櫃）、2孩獨立房間、書房（兼客房）、客廳、廚房、餐廳與浴室，可讓他絞盡腦汁，但最具挑戰的是，需在同一個空間，打造「三個不同的高低樓板」，代表著會有兩組樓梯空間也占用在15坪的範圍內。

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▲▼15坪住4人！美宅「3臥室+1書房」機能全包了　小巧思打造日式餐廳fu（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

為了把空間極大化，潘建形說，在水平的空間上「需有兩倍使用效能」，他舉例，把餐廳和廚房做平行的排列，屋主在烹煮時，可將餐桌當作料理平台，一兼兩用。另一個空間概念則是「機能和動線一直重疊再使用」，潘建形解釋，就是在走廊設置收納櫃，而廚房的電器櫃也可放入櫃子裡，而同一個走廊也可通往主臥和浴室，就可節省2倍的使用面積。

至於垂直的空間部分，潘建形表示，也是不斷的「重疊交錯再交錯」，以一般的設計來說，往下走進臥室時，因樓板有高度，會有撞到頭部的問題，他靈機一動把樓上的臥室設置成衣櫃，「只要運用衣櫃下方兩個小抽屜的大小」，就可輕易的把樓下的頭部空間讓出來。

▲▼15坪住4人！美宅「3臥室+1書房」機能全包了　小巧思打造日式餐廳fu（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

▲▼15坪住4人！美宅「3臥室+1書房」機能全包了　小巧思打造日式餐廳fu（圖／翻攝自YouTube／幸福空間）

另外，屋主要求每個空間要有電風扇，潘建形建議，可依據小宅整體風格，安裝吊扇或崁頂扇，就省去佔用空間。潘建形也分享設計巧思，餐廳可加裝捲簾，除了可降低油煙問題，視覺美觀上，屋主在家用餐，也彷彿置身日本料理餐廳的小包廂fu。

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關鍵字：幸福空間小宅收納書房餐廳

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