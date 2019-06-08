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「地表最強美肌」舊屋秒變別墅美宅…女業障重看傻　房仲鬼扯：同一間

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▲▼「超強美肌」舊屋秒變別墅美宅…女業障重看傻　房仲鬼扯：同一間　。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲老屋「素顏曝光」，原PO超無言！（圖／翻攝臉書爆怨公社，下同）

網搜小組／綜合報導

房子也美肌了嗎？一名女網友在廣告上看到一間漂亮別墅，3層樓採光佳，售價468萬，她心動打給房仲約看屋，怎料抵達地點後，眼前的老舊透天讓她超傻眼，簡直就是「照騙」！

「第一次遇到騙很大的仲介！」一名女網友想買房，恰巧在廣告傳單上看見一間二手透天別墅，宣稱建地44坪、通風良好、採光佳、生活機能一級棒與停車方便，總價468萬，讓原PO看了好生火，心動不不如馬上行動，便打給房仲約看房。

殊不知抵達地點後，映入眼簾的透天又老又舊，原PO一臉疑惑詢問「我是要看廣告單上這家」，仲介睜眼說瞎話「廣告單上就是這家啊！」原PO氣得回嗆「這完全不一樣啊」，結果房仲面不改色解釋，「我們買屋最主要就是要看實體屋嘛」。

房仲更搬出洗腦話術，「劈哩啪啦講一堆」，最後原PO也懶得爭辯，「真的只有一種被騙的感覺」，只好抓緊機會離開現場，結束這場鬧劇。不過，原PO事後回想，當初看到廣告時也半信半疑，畢竟「這種面寬又18點多坪，感覺有點不合理」。

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▲▼「超強美肌」舊屋秒變別墅美宅…女業障重看傻　房仲鬼扯：同一間　。（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友笑歪樓，房仲實在太扯！

文章PO到《爆怨公社》掀起關注，網友們看完「照騙」後，紛紛笑虧「這比網美還照騙」、「光是前面那電線杆就不想買」、「左邊那個坪數起碼70坪」、「房仲眼睛業障重」、「現在40年老屋都要500萬左右…你覺得可能如照片那樣嗎」、「如果左邊468（萬元）我勸妳的別買一定有問題」、「我會直接走人，完全不想聽接下來的幹話」、「現在的房仲素質良莠不齊，也要慎選」。

原PO補充回應，這棟房子位在中部，更是一搬人會忌諱的路衝位置，當下本來想馬上走人，「但屋主婆婆很好心一直在介紹房子」，因此不好意思離開，只好在內心咒罵「真的很浪費人家時間」。

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關鍵字：老屋透天房仲美肌舊屋

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