超強廢人床！她心動問「真的好用嗎」　網勸別買…真實故事超想哭

▲簡直是懶人神器！（示意圖／翻攝自淘寶）

網搜小組／綜合報導



日前網瘋傳多功能床組，除了設計精緻也具收納功能，很適合小坪數的房子，最讓人心動的是，在床上可做任何事，包括看書、追劇、吃飯、按摩，簡直就是懶人神器。一名女網友相當心動，好奇詢問「真的好用嗎？」沒想到被其他網友極力奉勸「不要買」。

一名女網友在《Dcard》表示，常常在臉書或淘寶看見「超強廢人床」，讓她心動不已，但周邊的人都沒使用過，因此好奇發問，「真的買過這個嗎？對小坪數真的有幫助嗎？真的好用嗎？」事實上，這稱為多功能床，從圖片可見，一張床可當沙發椅，附有一盞檯燈，左右兩旁都有小櫃子，而下方也有隱藏式收納櫃，不僅設計精美，功能也超齊全。

實際瀏覽淘寶賣場，多功能床配備再升級，賣家號稱，附有無線音響，且重低音喇叭可享受4D影院震撼、電動按摩椅、充電插座、保險箱等，但要價不便宜，金額1至2萬不等。

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▲不少人覺得好用，但都懶在床上，恐怕也是反效果！（圖／翻攝自Dcard）

文章意外掀起討論，有買過的人也大方分享「我有買！我是買圖二的，好用是好用 ，但建議再買張小桌子，床在中間，所以四周看似沒有縫縫，但其實很常掉東西下去，我掉過手機、護脣膏，所以後來買了一堆收納的盒子跟小的化妝包放東西，而且換床單的時候感覺自己是神力女超人，小坪數建議買圖4跟圖6」、「我買的2萬多，我的是有換皮料加2000元，顏色跟皮料可以換，換皮料要加1000至3000元，看你要換什麼，不換皮料只換顏色不加錢，如果要買有按摩功能的（圖一）要加6000的樣子，有椅子的我就不知道價錢了，這個要買都要訂做，要等一個月哦」、「住家裡有買+1，自己覺得還蠻方便的」。

不過也有人認為太實用，懶得下床，下場超悲劇，「我有買！奉勸大家不要買，因為真的什麼事情都在這個空間處理，我就不說飲料不小心翻倒，後來跑出小強有多悲劇了」、「我姐姐有買！她已經結婚搬出去住了，奉勸原po跟看到這篇的人通！通！不！要！買！這個真的很恐怖！妳沒有親眼看到是不會相信的！姐姐結婚的時候換了好幾套禮服，每套都超讚超美！然後搬去新家住半年，就胖了兩個size，就是這套床組害的！她買的是類似圖2，那樣有地方放筆電還有個小桌子可以吃飯，真的很嚇人！沒有強大意志力拜託不要亂買！真的會一整個休息天都待在上面！要不是沒有附馬桶不然上廁所你也不會想起來！」

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