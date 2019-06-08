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想買800萬套房！台北男「賺給房東不如自己買」　長輩一句話嚇壞他

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▲▼房子、套房、買房。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲房貸比租金多8000元，原PO直呼省一點，為何要賺給房東？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「買套房真的好嗎？」一名30歲男網友努力打拚事業存近160萬元，打算在房價貴森森的台北買房，且離信義區越近越好，怎料卻被長輩狂洗腦，直呼「買套房就是套自己啦」，甚至斬釘截鐵認為未來房子難脫手，讓原PO苦惱不已。

這名男網友在《PTT》表示，目前在北市六張犁租屋，租金1萬5千元，最近想買800萬元上下的房子，2成自備款約160萬，他已經快存到了，並列出夢想中的條件，約10至20坪套房或一房一廳，無須車位，希望離信義區越近越好。

為了想趕快擁有自己的家，原PO很積極約房仲看物件，已看遍了六張犁、中山、民權西路、西門町等地區，不過他在六張犁已住習慣，因此偏向這附近。然而長輩得知後，卻不看好在台北買套房，拼命洗腦奉勸「買套房就是套自己啦、你住兩年一定會想賣掉啦、然後最後一定會賣不掉啦、買個新莊甚至桃園住大房子不好嗎？」

原PO被潑一桶冷水後，不禁開始懷疑人生，「說真的即將達成目標的同時也在害怕」，也納悶買下一坪70至80坪的房子，貸款每月2萬3千元，是否真的很傻？不過仔細想想，每個月只比租金多出8000元，「覺得給房東賺還不如牙咬緊…」因此拋出內心疑惑，希望能獲得網友們的專業建議！

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▲▼想買800萬套房！台北男「賺給房東不如自己買」　長輩一句話嚇壞他（圖／翻攝ptt）

▲不少網友認為，套房可出租，錢可當作金流運用！（圖／翻攝自PTT）

對此，網友分析「在新北桃園買個二房以上比較實在，北市套房可列為第二間房的目標，當成第二窟」、「先求有再求好啊，這觀念不錯以後要換大間的套房可以租人，法國X瑰那種都可以租到22k，台北市中心都是不敗地段，人都求租，兩天秒殺基本的，套房脫手比較難一點，但租別人可以提升自己現金流」、「北市套房很好租出去的」、「不懂老有人視套房為毒藥，買過一間好租好賣負擔也不大」、「套房只能貸7成，你頭期款不夠喔」、「先不論套房會不會被套，套房住起來比較沒有生活感，空間也會愈來愈不夠用，用可接受的通勤時間換大一點的可能好一點。不過如果住目前租的套房覺得可以住長久，未來也會一直一個人住，就買吧」。

關鍵字：台北套房買房長輩頭期款貸款

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6月4日 14:31

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