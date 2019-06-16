洗完水管...水龍頭湧出「巧克力泉」噁爆！專家曝「透明≠乾淨」3徵兆就該清洗

▲洗完水管後的噁心景象 。（圖／水達人-專業居家水管清洗 授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者張嘉晏／採訪報導

透明的水不見得就完全是乾淨的！專業清洗水管的粉專就時常在臉書上貼出許多驚悚的照片，只見管線經過機器清潔後，竟不斷湧出如「巧克力色」的汙水，還沖出許多雜質，透明度完全是0；回想起每日洗澡、洗菜的水都流經這些管線，不禁令人發毛。

專家指出，無論使用地下水或是自來水源，從水塔經過水管、水龍頭，裡頭都藏有雜質，進而造成管壁鏽蝕、堵塞，而這些水垢、雜質和重金屬鏽蝕長期累積下來，都會影響到人體健康，就算流出來的水是透明的，也不見得可以安心使用。

▲洗臉洗頭的水都從這來......。

專家也表示，蓮蓬頭、水龍頭一旦有水量變小、鏽味及異味、忽冷忽熱，或是使用地下水的家庭，都最好要定期清洗水管，建議最好可以5年清洗保養一次。

粉專也指出，洗完水管流出的水，如果是藍色的，就代表著有重金屬跟藻菌類，墨綠色代表含有藻類及致病菌；比較不堪入目的咖啡色就是含有鐵鏽和重金屬，全黑最嚴重，代表「重金屬、汙泥」等等什麼都有。

▲不同顏色代表含有不同髒東西 。

專家向《ETtoday新聞雲》表示，除了水管，清洗水塔也很重要，尤其是區域水質不好的地方更需要注意，「有的住宅離水廠很近，越近水壓越強水質會好點，離水源處較遠，水壓比較弱，比較容易有泥沙，所以還是建議每年清洗一次對我們用水比較好。」專家也透露，根據他們的經驗，使用地下水的房子水管通常都比較髒，另外也遇過水質比較硬的地區，都會從水管裡洗出比較多結晶。

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