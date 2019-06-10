小股東有求必應　潤隆研擬明年股利採季配

▲潤隆2019年股東會。（圖／記者詹宜軒攝）

記者詹宜軒／台北報導

今年大手筆發出8元現金股利的潤隆，2018年合併營收達138.45億元、EPS（稅後純益）8.11元，雙雙創下新高。但今日股東會，董事長蔡聰賓面對小股東詢問今年業績來源，卻稍嫌保守，稱主力在衝刺餘屋去化。主因在潤隆今年僅有1建案可供完工入帳，為避免股利發放「肥瘦不一」，潤隆今年也將研擬採行「股利季配」，預計年底董事會提出、明年股東會納入議程討論。

興富發集團子公司之一的潤隆建設，今舉辦股東會，該公司去年在完工交屋入帳，密集衝刺下，締造全年合併營收為138.45億元，稅後淨利21.86億元，EPS為8.11元，全年營收、EPS雙雙創下新高。至於今年，潤隆發言人邱秉澤坦言，公司會持續在北中南各地積極推案，並銷售餘屋，去化餘屋是今年主要目標，並維持讓利模式，以推動該方針，「估計目前可售成屋量，包括雙北市「國賓大苑」、「國賓官邸」、「國賓伊頓」、「靜心文匯」及台中市「台中帝寶」等案，約有35億元量體。

推案部分，今年預計Q4完工的桃園中路案，將隨即啟動銷售，另外，潤隆目前尚在規劃及預計推案的建案有案量總計近140億元的基隆德安案、台北市文山萬芳案、新北市中和圓通案，及台中市西屯中正案、西屯惠安案，高雄市新都案等。邱秉澤說：「公司將持續以首購宅為主，並搭配付款輕鬆方案，股利年輕人勇敢買房。」