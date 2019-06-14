初驗交屋！他反應「浴室門不正+牆壁滲水」新房問題　建商逼簽：不影響生活

▲原PO初驗時，發現房子有問題。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

買房是重大決定，但初驗交屋若遇到問題時該怎麼自救呢？一名網友在論壇貼文，「初驗重大缺失，建商很硬，我不肯簽」，表示明明浴室門不正、牆壁滲水，建商卻說不影響生活、姿態也擺很高，不修也不折讓。原PO忍不住求助，雖然想走法律途徑，但不知道後續建商會怎麼對待，「請各位幫忙分享一下怎麼做？」

這位網友在《Mobile01》表示，「初驗重大缺失，建商很硬，不修也不折讓，我不肯簽」，現在建商姿態很高，他想走法律途徑，但不知道後續建商會怎麼對他，「我已經只剩下交屋款，以及銀行撥款未給建商了（因爲銀行說驗屋沒過，不會撥款給建商）」。

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▲原PO說，房屋的浴室門不正，牆壁會滲水。（示意圖／pixabay）

原PO說，建商一直說自己在中部有信譽，會服務一輩子，處理重大缺失兩敗俱傷，不要給大家不好下台，「只是流程上，我不知道該怎麼做，先寄存証？或是先調解？然後找議員，最後找律師上法院」。原PO也強調，房屋問題真的很大，他只是沒有寫明，「就像一只真鑚戒，請商家刻結婚日，它們刻錯，然後告訴我，不損害其價值，那個硬塞給你的兇相！」

原PO最後在留言處透露，這個問題就是「浴室門不正，牆壁滲水，但建商說不影響生活」。有網友好奇「為何建商不馬上處理好？」原PO則回「說要花成本，他們不想做。若我不給過，就要重走對保流程。」

看到貼文後，不少人直喊扯，「聽他在扯，最好不影響，幾千萬的東西，又不是幾百的東西，最好這樣隨便」、「都在恐嚇你了，不要妥協，啥是重走對保流程，我看是這家建商已經沒錢、急需錢，吃相已經很難看了，售前服務就這樣了，售後服務你也不必想了」、「建議你趕快脫手，換現金」。

▲看到房子有問題，原PO不肯簽初驗。（示意圖／pixabay）

一名最近也在初驗交屋的網友則說，他也是有缺失建商要處理，現在等複驗中，「個人看法是，你說的問題牆壁會漏水已經是很嚴重了，你反應後態度還這樣，還沒交屋就這樣了，交屋後你也別想建商會處理的讓你滿意」，直呼一間房子都快要千萬，如果真的不行的話就不要買，或走法院，「真的不要讓自己花了一大筆錢又受氣，而且往後你要處理的話又要花一筆錢，光處理這問題就夠你氣的了」。

許多人則勸原PO找專業律師，「付點錢，找個律師諮詢一下，這種問題實務上早就有既定的處理方式，可以讓買方全身而退或拿到可觀的折扣。只是這些處理方法，都是律師的吃飯傢伙，幾乎不會有律師願意免費完整提供。幾千塊換幾百萬，應該很划算」、「台灣法律，除了淹水變泳池外，真的不能不交屋，建商在這方面比你有經驗多了，建議你要跟建商打法律（拒絕交屋已經是法律攻防）一定要找專業律師，因為律師也有熟跟不熟的差異，別以為不簽名，建商就拿你沒輒。」

還有網友提醒原PO小心建商，「照片先出來給大家看看，是真歪還是被潑水的濕，還有已經繳了屋款的多少了，一併貼出來，明早存證信函先附過去，先有瑕疵告知義務，不是上網問答案」。原PO則說「沒有錯，很多相關房地產網站，一堆房仲業者以及建商在回答問題！我上來Po文，心中有底，尤其中部地區，建商出名的會兇」、「建商一直軟硬兼施要我簽，說他們一定會負責到底的，不簽，大家都不會好」。

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