最夯捷運共構宅在新店　房價不到5字頭

▲新店小碧潭捷運站。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

捷運共構宅位於精華區段、具保值性，且「到站即到家」的特性，深獲通勤族青睞，據房仲業者統計，雙北市10大熱門共構宅排行榜中，新店區就佔3個名次，其中小碧潭捷運站旁的「美河市」居冠，房仲業者分析，「美河市」的單價較親民，加上IKEA進駐，京站也預計於今年第4季開幕，在利多消息的加持下，帶動交易熱度升溫。

永慶房產集團依實價登錄資料統計，前10大雙北市熱門捷運共構宅（觀察去年年5月至今年4月），分別是新店區「美河市」、板橋區「新巨蛋」、中和區「南方之星」、蘆洲區「希望城市」、新店區「碧潭有約」、中和區「美麗永安」、松山區「台北摩根」、中山區「新東京宅」、新店區「冠德都會通」、信義區「E.A.T國際」。

▼雙北十大熱門交易捷運共構宅。（圖／永慶房產集團提供）



雙北10大熱門捷運共構宅，新北新店佔3個排行名次，分別是小碧潭捷運站「美河市」、新店站「碧潭有約」、新店區公所站「冠德都會通」。其中，「美河市」以57件的交易量，排行第1，單坪均價48.9萬元。對此，永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，美河市單價較為親民，加上IKEA進駐，京站也預計於今年第4季開幕，在利多消息的加持下，帶動交易熱度升溫。

反觀以往交易量穩居「新北一哥」的板橋區新埔站共構「新巨蛋」，位居排行第2名，單坪均價67.2萬元。謝志傑說明，「新巨蛋」位於板橋區的核心地帶，但新埔站在環狀線開通後，將成為雙捷運線交會站，再度提升周遭生活機能及交通便利性，且該社區屬於中山國中的學區，是集結交通、生活及學區等優勢的住宅。

至於排行第3名中和區「南方之星」成交件數為35件，單坪均價為47.8萬元。謝志傑表示，該社區除捷運帶來的便利之外，其周遭南勢角商圈、及興南夜市，便利的生活機能，也是賣點之一，且在價格方面也相對親民，適合注重生活機能的小資族。

▼IKEA新店店。（圖／記者張妤瑄攝）



進一步用房價區分，10大熱門捷運共構宅中，單坪價格最高，是信義區永春站共構的「E.A.T國際館」，單坪均價115.5萬元。謝志傑表示，該住宅位於台北市的核心區，主要以套房產品居多，並且利用挑高設計，增加使用空間的舒適度，在與捷運站共構的條件下，價格能夠保持在一定水準。

▼新店小碧潭捷運站。（圖／記者湯興漢攝）

