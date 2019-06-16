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小倆口新北買房！月還30K「背25年房貸」他問算鬆嗎　網點出關鍵：小孩

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▲買房,房屋,租屋,租房,置產,成交。（圖／Pexels）

▲一對情侶在新北市買房，好奇問「房貸算緊嗎？」（示意圖／Pexels）

網搜小組／綜合報導

在房價飛漲的時代，許多年輕人都擔心買了房後，就幾乎沒有生活品質可言。一名男網友就在PTT詢問，說他和女友都在公股的公司上班，「年薪加起來約160萬，月薪合計稅後是9.4萬元」，並說2人剛在新北買房，貸款900萬元，月還約3萬，「這樣房貸算緊嗎？」馬上就友網友點出一關鍵，話題引發熱論。

這位男網友在PTT的home-sale板上表示，「我和女友年薪加起來160萬，月薪合計稅後9.4萬，都在公股的公司上班，都不用給家用」，並說剛在新北買房，貸款900萬，月還約3萬元，「請問這樣算很緊還是還可以？ 謝謝各位」。

看到貼文後，馬上就有人表示，只要小倆口暫時不要有生小孩的計畫，就能維持生活品質，「不生小孩挺鬆的，要生小孩的話，這樣的財務規劃問題很大，北部租屋比較划算」、「養小孩很貴，托嬰費很崩潰」、「沒小孩還可以，不是說養不起，而是說你要給小孩什麼品質，理想狀態就是有供房小孩，兩個人生活品質不受影響」。

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▲嬰兒,小兒,孩子,兒童 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲有人認為，想維持生活品質就先不要生小孩。（示意圖／pakutaso）

不過許多人直呼沒問題，「蠻OK的啊」、「我們跟你們差不多收入，還多一個女兒要養，含房貸大概年花100萬，放心吧」、「貸860，現在1/2緊度給你參考，且還有老婆兒子要養」、「現金扣掉貸款還有6萬4，請問這樣問題哪裡大」、「實際上買1500-2000養小孩都沒問題，但房版會有人說養小孩吃緊，笑死」、「很鬆啊！即使養2個小孩，全家月支出5萬+3萬房貸，還可以存1.4萬」。

一位網友則是幫忙估算，「剩6.4能用，假設一個月三餐開支（含吃大餐、休閒）15000*2、管理費應該是3000、保險抓一個人（3500-4000）*2、其他雜支（3-4000）*2，大概還剩15000/月，不過年終基本上穩定，所以每年大概剩15000*12+48萬=66左右，養一個小孩極限～」

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關鍵字：買房房貸情侶生小孩生活品質PTT

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