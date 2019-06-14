租房月噴7.8萬！年輕人忍「沒隱私、被碎念」　仍搬回父母家住

▲舊金山租金全美第一高，許多年輕人回家住。（圖／pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

年輕人通常喜歡居住在大城市，不但工作機會多，玩樂的選項也增加，但是全球大都市都在面臨租金狂漲的問題，美國西岸的舊金山地區租金更是連續兩年拿下全美第一高，這樣的現象也導致年輕人放棄時髦的都會生活，選擇搬回家跟父母一起住。

美國加州《聖荷西信使報》（Mercury News）的一篇文章就指出，越來越多「千禧世代」（一般指1980年代和1990年代出生的人，即台灣稱的七、八年級生）年輕人選擇搬回父母家一起住，2017年，在舊金山以及聖荷西都會地區，有超過5分之一23到37歲的年輕人選擇跟父母住在一起，比起2005年，分別增加了65%跟56%，顯示過去在美國，跟父母同住是比較少見的狀況。

負責做此調查的分析公司「Zillow」指出，這樣的成長數字引人注目，因為即使景氣變好，失業率下降，但是年輕的成年人仍然選擇住在家裡，而全國有1400萬名年輕人還住在童年長大的家中。

灣區委員會的住房和公共政策專家雷根（Matt Regan）認為，千禧世代正面臨著雙重打擊，「他們處在一個有史以來最大的住房危機時代，」同時也背負著史上最龐大的學生貸款，通常是在收入階層的最底端，能被迫搬回家中的老房間住。

▲年輕人面臨高學貸、低收入的雙重打擊。（圖／pixabay）

年輕人搬回家住也衍伸了一些新的生活模式和規則，最直接的就是金錢問題，例如有在工作的子女到底需不需要付「房租」給父母，其他問題像是要花多少時間幫忙家務事，或是能不能帶朋友來家裡過夜等等。

住在舊金山的24歲男子布蘭登（Brendan）在一年前搬回家跟媽媽一起住，她先前在加州大學柏克萊分校選修了一項網頁設計的課程，並且想要找相關工作，但還沒找到，目前只能在Target超市打工，雖然她對於搬回家住也感到緊張，但是舊金山地區的一房公寓平均月租高達2470美元（約台幣7.8萬），讓他不得不這麼做。

布蘭登表示，搬回家後的確會常常跟父母吵架，讓她對自己感到失望，「但我最開心的還是不必住在奧克蘭，8個人擠在一間公寓裡面，還得躺在發霉的沙發上，就算這樣還是破產狀態」。雷根則表示，現在的房市真的很瘋狂，對於年輕人來說非常不利，「他們只能努力掙扎」。

▲生活習慣差異大的兩代親子，搬回家住如何相處也是大問題。（圖／示意圖／pixabay）



布蘭登現在一邊工作，一邊當兩個年幼弟妹的保母、幫忙家務，媽媽則認為，只要布蘭登可以好好存錢，並自行償還學貸，她對於兒子住在家中沒甚麼太大意見，「這真的很可怕，當我們年輕的時候，即使從事藝術或是服務業這類薪水較低的工作，都還可以付得起房租，現在根本不可能了」。



隱私問題也是許多人擔憂的，22歲女子艾德妮克（Adenike）在俄亥俄州住了一段時間之後，不小心懷孕了，於是搬回家住，她的母親咪咪（Mimi Blake）表示，她很願意、也很興奮可以跟女兒共度這個時期，母女之間感情也很好，「但是當孩子的爸爸來家裡住的時候，他們就會滾床單，聲音大到我都聽得到，這真的很尷尬」。