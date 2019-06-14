提早3年成家！竹北興時代鄰AI智慧園區、大遠百　超低首付29萬起

▲竹北興時代為小坪數景觀宅，推出首付29萬起，助年輕人提早3年成家。（3D透視示意圖／業者提供，下同）

房產中心／綜合報導

全台房市湧現自住潮，許多建案為了助有心存錢的年輕人一臂之力，推出超低首付就能買得起的地段佳、機能好、格局方正的優質好房！竹北「興時代」強打「提早3年成家」的口號，推出首付29萬起的超優惠購屋方案，該案緊鄰AI智慧園區、大遠百商圈，同時享有舊市區完整生活機能，而且建築結構及室內建材規格皆不馬虎，最棒的是，花小預算即可享有百坪豪宅等級的永久景觀及14大飯店公設，回家就能好好放鬆！

位於新竹喜來登旁絕佳地段的興時代具1926坪超大基地，樓下就是千坪雙公園，緊鄰未來年產值上看百億、被譽為「竹北新矽谷」的竹北國際AI智慧園區，該園區廠辦預先排除容易製造空氣及水源汙染的製造業，以軟體、設計類為主，有利當地環境品質；預計2020年開幕的大遠百也只在3分鐘路程內，不僅未來商業發展移轉潛能大為看好，有點近又不會太近的距離，剛剛好讓住戶巧妙避開百貨週邊交通壅塞之苦，盡享高質感生活圈。

興時代享三橫三縱雙軌道聯外順暢，距離高鐵10~15分鐘、北二高交流道也只要3~5分鐘，離竹科、台元科上班都很近，同時鄰近縣治一期生活圈，3分鐘可到光明一路美食圈、距離新竹縣政府、美術館也不遠，坐享重劃區美好街廓與舊市區完整生活機能。

均質規劃2~3房以首購族群為主訴求的興時代，卻以高規格打造全進化好宅，樓高24層故採結構外審雙重保障，並提供德國BWT及長庚活水系統兩大生技濾水把關，採用日系精工TOTO奈米防汙衛浴及無鉛五金龍頭，三機一體林內廚具、PANASONIC暖風機及當層排氣，並嚴選錦鋐氣密窗5+5膠合玻璃等隔絕紫外線及室內外噪音，設有兒童遊戲室、KTV室、健身房、媽媽教室等飯店級公設。社區前670坪四季花園廣場將合併水瀧公園成千坪公園，且4樓以上即可享無限棟距、永久市景，讓小資足也能在預算內享有百坪豪宅等級景觀，寬敞視野無限舒壓。

為力挺青年「提早3年成家」，興時代超給力推出眾多優惠方案，最吸睛的莫過於超低首付只要29萬起，再隨工程期逐步付款為多數年輕人降低付款負擔；特別打散超優惠廣告戶別，讓588萬也有機會挑到格局方正、優質景觀的好宅。興時代專案經理表示，由於每坪單價僅21~22萬明顯低於竹北市場行情，相當適合有心存錢的年輕人購屋自住，未來補漲後剛好成家生子有足夠預算換屋，成為進可攻退可守的購屋選項。

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