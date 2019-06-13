解密火災發生時間！科學數據分析這時間最易有火災

▲突如其來的火災瞬間就摧毀了住家。（圖／翻攝自嘉義市政府）

地方中心／綜合報導

近來住宅火警事件頻傳，就在上個月底，國內南部縣市5天內就發生3起死亡火警並奪走5條人命，嘉義市政府消防局特別以科學數據分析，解密最容易發生火災的時段是「15-18時」，呼籲民眾注意住宅用火用電安全。

▲以科學數據分析火災發生時間，以15點到18點機率最高。（圖／翻攝自嘉義市政府）

嘉義市消防局火災調查科科長黃進聰整理了全國103年至108年的火災案件，以科學數據分析，告訴市民一天之中什麼時段最容易發生火災。根據分析數據指出，最容易發生火災的時段以「15-18時」21.5%最高、「12-15時」21.2%次之、「9-12時」18.5%再次之。而嘉義市103年至108年的火災案件分析來看，「12-15時」24.7%最高、「15-18時」18.1%次之、「9-12時」17.3%再次之，與全國數據相當吻合。

▲分析嘉義市火災案件資料，易發生火災的時間和全國數據相符。（圖／翻攝自嘉義市政府）

嘉義市消防局表示，在該份資料裡另一個「隱藏數據」也值得民眾注意與警惕，統計加總「0-6時」這個時段當中，全國有9.3%、嘉義市更有11.2%的百分比，這指出在夜深人靜、大多數人就寢熟睡的時間當中，火災有高達1成以上的機率發生。

▲消防局建議加裝「住宅用火災警報器」，防範火災於未然。（圖／翻攝自嘉義市政府）

夏日季節來臨之際，各住戶、店家用電量提高，黃進聰提醒，火災初期要能及早發現，才能反應處置或緊急逃生，因此生活住家場所應加裝「住宅用火災警報器」，才能夠防患火災於未然，確保身家生命財產安全。