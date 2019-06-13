工業區立體化吸睛　全台地主燃起一線希望

▲信義全球資產與安信建經，13日舉辦講座。（圖／信義房屋提供）

記者詹宜軒／台北報導

工業區立體化方案吸睛，全台工業地成為搶手貨。從信義全球資產及安信建經，今日下午所舉辦的「舊廠房•新進化」主題講座，就吸引上百位工業區地主到場的狀況來看，美中貿易戰衝擊、市場趨勢及客戶要求，工業地產話題持續發燒，默默成為房地產市場中當紅炸子雞。

信義全球資產、安信建經，今日下午舉辦「舊廠房•新進化」主題講座，會中提到，近年中國製造業經營成本提升，部分則回台投資設廠，加上中美貿易戰影響，關稅再度提高，產業出現巨大的轉變，使得台商積極回台尋地。

信義全球資產專案經理賴志瑋表示，許多上市櫃及大型廠商，持續投資新北工業地產，買地蓋廠房趨勢，日漸明顯，「近3年，新北市工業土地交易熱區，多在林口及新莊，廠辦則是集中中和及汐止。其中，又以新北產業園區土地，漲幅最高。」

安信建經總經理張峰榮指出，新北市政府致力於工業區立體化的推廣，利用提升容積率方式，鼓勵新北廠商讓原本老舊工業區，翻轉成新型態的科技園區，達到活化用地、創造效益、改造環境的目的。

安信全案管理顧問葉智勳補充：「公司近期密集推廣工業區舊廠翻新升級的理念，也站在協助地主的角度，以為其獲取最大獎勵值為目標。」

葉智勳說：「安信將先從了解土地及產權狀況做起，包含基地位置、面積、類型及所有權人等資料，並試算各獎勵方案，套用於個案操作模式下，所獲效益，最後提供給地主最適合的專業建議。」