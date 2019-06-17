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賣蛋黃區透天！他委託房仲「專任約一簽」沒消息　過來人秒批：外行人

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▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲原PO委託房仲賣房。（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人想要買賣房子時，都會找專業的房仲處理。一名網友在論壇發表自己委託房仲賣房的心得，說委託前對方積極要求簽「專任」，但簽完後卻沒消息；改「一般」，結局也是沒消息，「反而是我自己找上門的有帶看一次」。原PO說，現在有其他房仲也想簽，讓他很猶豫。看到貼文後，其他人紛紛留言給建議。

這位網友在《Mobile01》表示，他委託房仲賣房，對方委託前積極要求簽專任，簽完後卻沒消息；改一般簽後，有幾個房仲嘴上說有買家，「一簽完，也完全沒消息」；反而是自己找上門的，他有帶看一次。

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▲▼買房子。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO因為工作地點+養小孩，要搬到別處。（示意圖／pixabay）

原PO說，現在又有其他房仲公司想「一起賣」，他一方免顧慮不太想讓房子進出複雜，一方面又擔心錯過「積極勤勞」的業務，忍不住問「該簽嗎？」他也在留言處透露，「地點很確定沒問題，透天、蛋黃區，目前自住，這間我猜是總價，我的坪數近百，但單價符合周邊行情」。

原PO接著說「另一間地點也算熱鬧及方便了，開的底價即是我購入成本+這幾年的貸款利息，但不知為何，我社區的人幾乎都是賠錢賣（當初建商不二價），該賣的好樓層也賣光了，自認自己樓層、採光還不錯」。

看到貼文後，有人認為，「普偏都不積極的業務，越急越甲仙」、「每家房仲的素質也不一，我也碰到很優質的房仲，所以自己需要有底線堅持」、「如果是我，我會自己賣。賣房網留email就好、不留電話以免被吵。看房限定週末，或週間某天晚上，這樣反而會買方集中看，彼此有危機感。然後告訴買方，仲介費折讓。」

▲▼買房,房貸,房子,置產,房地產。（圖／pixabay）

▲一名網友說「一般人要賣房切忌簽專任約」。（示意圖／pixabay）

但也有網友認為，「或許真的沒買方啊！還是要一直演戲報備你比較喜歡」、「location與價位問題，本身條件好的A案，還沒做720全景就賀成交了」、「現在的資訊、價格、網路上幾乎都有，願意看屋的都只挑市價以內的，價格對了，自然看的人就多，價格不對，直接在搜尋的時候就被過濾掉了，怎麼會有人」。

另一個「買賣過n百間」的網友現身說法，開口便直批「標準的外行人。賣房子很簡單啦，1、價錢，2、地段、3、整體屋況。一般人要賣房切忌簽專任約，白痴外行人才會簽專任約，賣房子簽一般約4-6間差不多」，並說他最近賣一間不算好賣的房子，簽了13個一般約，4個月賣掉，「其中也有2-3間蠻勤快帶看的。我一直認為有一個仲介的機率最高，但最後不是被他賣掉，沒有功勞也有苦勞，我就另外送了份禮物給他」。

這位網友建議「你就放一般約4-6間去賣，房子賣掉之前都會有些零星的消息，有消息就是好消息，完全沒消息那就是很糟的事情」，也認為原PO顧慮出入複雜、家裡會被踩髒都不是重點，「買方的重點是價錢、地段、環境，你價錢高房子再乾淨又怎樣？你價錢合理或便宜，再髒都會有人買！」最後他表示「如果你賣高於行情1成以上，在現在這樣的房市成交情況下，要非常非常好運才可能賣掉」。

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關鍵字：賣房買房房仲專任Mobile01

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