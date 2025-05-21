距離中科5分鐘　「國安一期好宅」最低月租4700元

▲台中最新落成的社會住宅西屯「國安一期好宅」，距離中科僅5分鐘車程，租金最低4700元。（圖／記者陳筱惠翻攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中最新落成的社會住宅西屯「國安一期好宅」，距離中科僅5分鐘車程，且不只可住，還能創業，首創全台社宅中第一個「前店後住」的創業房型，逢甲大學土管系助理教授張育端指出，居住也能與創業、商業結合，是社宅跨領域實驗很重要的一步。

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目前台中已完工社宅14處，其中太平長億好宅預計6月入住，東區恊園及西屯國安一期好宅則將於下半年入住。目前完成及興建中的社宅已超過1萬戶，並配合中央推行租屋補助，2024年即有12萬3000戶獲得補助，另也推動包租代管達到2200戶，且租屋族家中有12歲以下兒童，增加每人4000元補助。





▲「國安一期好宅」，這次首創「創業房型」提供6坪櫥窗小店面＋11～15坪的居住空間。（圖／記者陳筱惠翻攝）

而最新落成位於國安一路上的「國安一期好宅」，這次首創「創業房型」提供創業青年一個低成本、住店合一的起點，吸引超過4倍申請人數搶進。據了解，目前「國安好宅」一樓商場、三間店面都已招租完畢，預計有統一超商、屈臣氏與診所等品牌進駐，結合興建中的國安二、三期社宅，預計全區總戶數將超過千戶。

國安一期全案共500戶，1至3房與共居房型一應俱全，租金區間4700元至1萬5400元，設施包含冷氣、衛浴、廚具等全配。其中共居房型66戶，現在開放非親屬組隊團報，這也是台中市第3次試辦共居社宅，預計7月進行抽籤後可開放候補。

針對首創的創業房型，台中市住宅處表示，創業房型採「前店後住」設計，提供6坪櫥窗小店面＋11～15坪的居住空間，配有床組、廚具、衛浴、陽台等完整設備。第一年租金只要9100元起，僅13戶的配置，目前已有超過40位民眾申請。

▲過去的台灣的住宅政策多以自有住宅市場為重心，目前政府開始重視租屋政策。（圖／記者陳筱惠攝）

逢甲大學土管系助理教授張育端指出：「這樣的社宅設計跳脫過往印象，讓民眾了解居住也能與創業、商業結合，是社宅跨領域實驗很重要的一步。」

他說：「過去的台灣的住宅政策多以自有住宅市場為重心，導致租賃住宅市場的弱化，但隨著房價高漲造成都會區民眾無力購屋，政府開始重視租屋政策，不論是租金補貼、住宅補貼，其實要能立刻看到供給量成果的，最快速的還是朝向將現有建物資源下放、改建，加上社會住宅的媒合，透過包租代管將舊有的租賃經濟浮上檯面。」

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