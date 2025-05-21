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澄清湖以東市有土地開發　副議長反對：不要再賣市地了！

▲▼ 澄清湖,景觀宅 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄市的澄清湖以東多筆市有土地，由於地段精華，開發進度相當受矚目。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

政府機關標售土地往往被外界質疑賤賣祖產，或對房價推波助瀾。高雄市的澄清湖以東多筆市有土地，由於地段精華，開發進度相當受矚目，高雄市副議長曾俊傑建議，應朝地上權使用進行整體開發，「市有土地真的不要再賣了。」

《地產詹哥老實說》EP258／房市「價撐量縮」　內行祭亂世買房生存指南：避免套在高點

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高市府跨6個局處21日向議會說明澄清湖以東市有土地管理及未來規劃，開發區域涉及澄清湖運動休閒園區及捷運黃Y3站的都計變更暨更新計畫、澄清湖運動休閒園區土地利用規劃、捷運黃線鳥松區長庚段及山水段市有非公用土地等多筆市地。

曾俊傑表示，市有土地是珍貴公共資產，應審慎管理。他以大順路與博愛路的龍華國小開發案為例，該案採70年地上權模式，由富邦人壽得標並積極興建，市府保留土地所有權，同時獲得租金與不動產收益，實現對城市、市民與市府的多贏局面。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高市府跨6個局處21日向議會說明澄清湖以東市有土地管理及未來規劃，高雄市副議長曾俊傑建議，市有土地真的不要再賣了。（圖／高雄市市議會提供）

他建議澄清湖以東的市有土地比照此模式，透過地上權進行整體開發，強調「市有土地真的不要再賣了」，以免引發市民疑慮或圖利爭議。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，澄清湖以東地段條件優越，鄰近澄清湖、長庚醫院及澄清湖棒球場，結合運動、醫療、養生與捷運黃線捷運站的交通機能，具備發展高齡化社會所需養生宅的絕佳潛力。

目前該區住宅區地價約每坪50萬元，不過因地目混亂，土地成交量不多，此外，該區住宅區、旅館用地及墳墓用地等多元土地使用分區，還有規劃捷運聯開案條件，需待都市計畫通盤檢討與地目變更後才能啟動開發。

謝哲耀表示，地上權模式可大幅降低建商土地成本，民眾也能以較低價格取得地上權住宅，創造雙贏局面，但跨局處整合難度高，若整合規劃成功，將對建商構成強大吸引力。

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關鍵字：高雄土地開發市有土地養生宅高齡化

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