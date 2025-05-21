近千坪接待中心99萬招租創價　一查地主是紡織業名人

▲台中東區房市再現話題熱點，位於4個路口交會處、地段極為醒目的前「浩瀚湖濱城」接待中心，現正求租開價高達99萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中東區房市再現話題熱點，位於4個路口交會處、地段極為醒目的前「浩瀚湖濱城」接待中心，現正求租開價高達99萬元，成為目前東區開價最高的店面物件之一。信義房屋專家認為，該物件鄰近三井Lalaport與湖濱城等大型商場，地理位置顯著，吸睛度極高。

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鄰近三井Lalaport與湖濱公園的前「浩瀚湖濱城」接待中心，地理位置顯著，吸睛度極高，背後並設有停車場，交通與停車皆便利，地坪面積991坪，含地上建物，開價99萬元招租。

經查，該地區地主為法人「大宜國際」，負責人為業界稱呼「阿田伯」的宜進集團董事長詹正田，在產業界十分活躍更擔任紡拓會名譽董事長，在國內紡織業界輩份極高。

▲前「浩瀚湖濱城」接待中心鄰近三井Lalaport，地理位置顯著，吸睛度極高。（圖／資料照）

據了解，前「浩瀚湖濱城」接待中心整批是以頂讓方式結束，而案場則是將移至「浩瀚湖濱城」新建案的店面，也讓該塊已搭建接待中心建物的地點釋出，引起關注。

信義房屋湖濱公園店經理謝凱勛指出：「該地點位於大興街、建成路、振興路、進德路的交匯處，斜對面就是三井Lalaport，對於品牌形象與曝光率極具加分效果。且附近沒有這麼大塊、漂亮的地點，後面又有停車場，醒目度很高，不過得看下一個租客付租能力。」

在地土開則表示：「通常這麼大塊的土地，會吸引接待中心進駐，主要是人流、車流與基地的相對關係，拆算單坪1086元，對接待中心來說這個點的投報很值得去承受，但除了接待中心外，需注意該塊土地為乙種工業區，不太能做餐飲，使用的部分會有受限。」

謝凱勛則表示：「近期東區隨著交通建設逐步到位，包括干城轉運站空橋已初具雛形，加上生活機能完善，吸引不少外地客與退休族青睞。但目前市場處於盤整期，部分屋主對價格仍持堅定立場，市場大多在等聯聚建設子公司東區推案，買方比較觀望。」

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