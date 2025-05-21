輝達台灣總部「北士科T17、T18」　百年前世公開

▲NVIDIA執行長黃仁勳主題演講，演講中正式宣布台灣營運總部將設在北士科。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達台灣總部將設於台北北士科T17、T18土地，讓北士科瞬間成為各界關注焦點，中央研究院20日透過臉書，分享這片土地的百年歷史，揭露它昔日的風貌。

根據「中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心」的臉書貼文，T17與T18基地屬於北投區軟橋段的市有土地，位置鄰近磺溪與外雙溪匯流口，過去隸屬石牌庄。1940年的地圖顯示，這片土地曾經是一片廣大的農田，為當時的農業重鎮。

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▲北士科的前世今生。（圖／翻攝臉書／中央研究院人社中心地理資訊科學研究專題中心）

貼文還提到，清代時，當地曾架有一座名為「軟橋」的木板橋，橫跨磺溪，方便居民往返台北、士林與北投、淡水之間。由於橋身行走時搖晃不穩，便被命名為「軟橋」。隨著漢人移居增多，此地逐漸形成聚落，範圍約涵蓋今日的文林北路與承德路之間。「軟橋」一詞也從橋梁名稱演變為地名。

進入1970年代，台北市開始進行都市開發，承德路於此時期興建，基隆河也完成第一次截彎取直工程。當時地圖記錄，磺溪匯入外雙溪的左岸，正是如今的「臺北美國學校」所在地。

如今的北士科不僅擁有便利的交通與生活機能，周邊還涵蓋士林夜市商圈、芝山站生活圈、天母生活圈及榮總生活圈。根據台灣房屋的實價登錄資料，北士科新建預售屋單價去年平均達到每坪111萬元，而「軟橋段」因其百年歷史與特殊地位，成為區內房價較高的地段之一。