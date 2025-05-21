北士科「四大地主」曝光！　驚見劉德華御用法師

▲黃仁勳親揭輝達台灣總部意象照。（圖／記者高兆麟攝）

記者葉國吏／綜合報導

輝達創辦人黃仁勳宣布海外總部落腳北士科，讓外界開始好奇這塊北市僅存廣大腹地的精華地段，四大地主也被起底，「劉德華御用法師」也是其一。

根據《今周刊》報導，北士科主要由四大家族掌握，分別是賴氏家族、隆遠集團莊子華家族、地藏悲願基金會，以及台塑集團王家。

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▲北投賴氏古厝。（圖／翻攝台北市政府文化局）

賴氏家族起源可追溯至1915年建於文林北路福星公園內的「賴氏古厝」，該建築於2006年被台北市文化局列為歷史建築。根據統計，目前賴氏宗親人數超過百人，有知情人士透露，賴家曾擁有北士科上萬坪土地，大部分已出售或與建商合建分屋，但仍保留約千坪土地。家族為了確保子孫有穩定租金收入，偏向資產出租非出售。

▲大稻埕百年家族「隆遠集團」，始於開業於日治時期的「莊義芳商行」。（圖／翻攝自Google Map）

隆遠集團源自百年老家族「莊義芳商行」，董事長莊子華曾透露，家族自清朝時期便開始在雙北地區大量購地，土地數量「多到數不清」，自民國80年代起，莊子華與其母親「吳老師」透過法拍及仲介陸續收購北士科農地，目前累積約600坪土地。

▲地皎法師。（圖／翻攝臉書／地皎法師）

根據地籍資料，地藏禪寺的地藏悲願基金會，在2018年以每坪150萬元購得北士科軟橋段16號土地，董事長林慧（法號地皎法師）在佛教界享有盛名，甚至被稱為「天王劉德華御用法師」。

▲台塑集團創辦人王永慶。（圖／記者廖婕妤攝）

台塑集團王家透過旗下佳照投資持有北士科軟橋段多筆土地，包括13地號與5地號。其中，13地號於2017年以每坪128.2萬元購入。目前，台塑王家持有的土地用途仍未公開。