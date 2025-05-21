信義房屋配現金股利1.8元　總座：Q4將見遞延買盤出籠

▲信義房屋（9940）今（21日）召開股東會，董事長周耕宇（中）親自主持。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

信義房屋（9940）去年獲利成長，通過配發現金股利1.8元，殖利率達6.4%水準。總經理陳麗心在股東會後接受採訪，她表示，台股已回到川普關稅戰前水準，整體房市氛圍略佳於去年919打炒房時期，消化力空需約半年時間，估今年Q4有望看到遞延買盤出現。

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信義房屋（9940）今（12日）召開股東會，承認去年合併營收127.82億元，稅後淨利18.07億元、年增2%，EPS（每股純益）2.42元，優於前年2.39元表現，今日會中通過配發現金股利1.8元，以昨（20日）收盤價28元計算，殖利率達6.4%水準。

不過，去年919後房市轉冷，今年Q1營收22.1億元、年減約30%，EPS約0.12元，低於去年同季的0.62元，針對這部分信義強調即便市況不好，直營體系也不會大規模關店，惟持續做動態調整，汰弱留強。此外，今年信義有自建案完工入帳，總銷28.3億元的板橋區「信義嘉品」將在Q4完工入帳，可增加營收柴火。

會後，信義房屋總經理陳麗心接受媒體訪問，她表示：「去年919央行祭出選擇性信用管制，衝擊房市，今年3月交易開始回溫後，又遇川普關稅衝擊，重挫台股，房市也連帶受到影響。」

不過，陳麗心表示：「現在台股已回到4月川普關稅前的水準，房市恐慌的4月已經過去，觀察第一線仍存有剛需買盤，整體房市氛圍再度提升，表現略佳於去年919打炒房時期。」

陳麗心說：「從去年919打炒房的經驗來看，市場消化利空差不多就是半年，因此即使川普4月提出關稅戰，衝擊市場，但若未來談判結果底定，Q3利空就有望慢慢淡化，Q4進入傳統旺季後也有望看到遞延性買盤出現。」

▲信義房屋總經理陳麗心表示，面對房市上熱下冷的挑戰，公司持續優化數位轉型工具及精進服務系統。（圖／記者項瀚攝）

在台自建案方面，信義旗下的個案都是完銷，等待交屋認列。此外，陳麗心表示，今年初剛拿下捷運土城樹林線LG17聯開案，近期也再對另一聯開案投標。

代銷方面，近年信義代銷明顯成長，進入全台十大代銷名單。陳麗心表示，去年代銷新接案量達500多億元，而今年房市氣氛比較觀望，部分業主延後推案，但預期新接案量仍可維持在近300億元水準。

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