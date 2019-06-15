▲桃園荒蕪腹地 「窯」身一變成特殊孩子的天堂。（圖／信義房屋提供）

記者郭芳如／台北報導

「真的，我們只想單純地讓這群孩子『玩』得開心就好。」呂秀雪強調。

桃園市築夢家族社區兒童發展協會發起人呂秀雪及幾位大人們，將一台推車推至黑色紗網底下，大喊著「做窯囉！」這時正在田邊玩耍的孩子們，馬上開心地搬磚、撿木頭、挖泥土。看見他們大手小手忙著建構土窯的專注精神，有誰會想到這些孩子裡有不少是學習發育遲緩、自閉、過動，或有著不健全的家庭背景而自卑不肯說話的小孩？

桃園市築夢家族社區兒童發展協會，是由一群遲緩兒及特殊兒童的家長，將這些家庭聚集，透過建造麵包窯及種植香草，讓孩子們翻轉自己的命運。而協會創辦人呂秀雪坦言：「我當時動機也很簡單，只想要讓社區民眾，能更了解這些慢飛的孩子。」一開始是因為自己早產的兒子，腦部發育不夠健全，反應遲緩，有感於社會對這些兒童們的不理解而產生的排斥，所以召集了一群有著遲緩兒、自閉症及過動兒的家庭們，希望能藉由活動，彼此扶持成長。

協會駐地於桃園市的一個3萬坪大型住宅區，因門口剛好有一塊畸零地，無人看管而雜草重生，因此呂秀雪與協會決定，認養這塊空地，帶領這些孩子們，一起除草、搬磚、撿垃圾等，將這塊空地瞬間變成了社區孩子們的大自然教室。

而此據點，更分別獲得信義房屋2007、2009、2010以及2016年，全民社造行動的楷模獎，而信義房屋的志工團隊們也一同組隊，陪伴孩子們共襄盛舉。

就在這10年間，這塊腹地從原本荒蕪的空間，成了特殊孩子們的天堂。「因為群聚及分享的力量，張開翅膀，飛越水泥都市的心牆，讓足跡及愛遍及更高更遠的地方。只有一隻雁飛行時，牠無法飛高飛遠；但是一群雁聚集在一起時，卻能跨越千山萬水。」呂秀雪堅定地說。