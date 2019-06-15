空屋傳喘息聲！房東楞見「房仲激情LIVE秀」　開門崩潰…冷氣開最大

▲房仲竟在空屋情慾流動，讓房東好傻眼！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「我的房子怎麼變砲房？」一名男房東查看空房，赫然聽見男女喘息聲，他覺得不對勁，氣得拍門要求對方出來，怎料正是委託租屋的男房仲，身後還站著一位女同事，兩人疑似想省摩鐵錢，竟大膽闖入空屋翻雲覆雨。

據《自由時報》報導，上週某日中午，台中一名包租公發現空屋門打不開，他急忙找來鎖匠處理，經驗老道的鎖匠一看，就判定大門是從屋內反鎖。由於已空屋一陣子，鎖匠懷疑恐遭小偷入侵，2人突然好奇心把耳朵靠在門上，想聽聽看屋內是否有動靜，結果不得了，居然有一男一女正在激烈拍掌。

►加入房產雲，讓你買房不買貴，一起加入ETtoday房產雲吧

▲房仲坦承，剛好中午休息時間想「辦事」！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

「我的房子怎麼變砲房？」房東火冒三丈拍門大吼，要求裡面的不速之客出來面對，結果1分鐘後，只見一名衣衫不整的男子來開門。2人四目交接後，頓時間瀰漫尷尬氣氛，眼前的人正是委託租屋的房仲，不久後女方一副害羞模樣出現在後方，房東一看更傻眼，2人的制服明明都一樣。人證物證俱在，男房仲自知紙包不住火，才坦承利用中午休息時間「鬆一下！」房東崩潰痛批，太沒有職業道德，就連冷氣都開到最強，氣得當場解約。

►不為人知的房產小秘密都在這，ETtoday房產雲讓你掌握房價波動