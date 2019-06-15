凶宅住1年！傻女「爽賺1個月房租」　友曝看房神招…床在OO下：千萬別住

▲租屋光線很重要！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

在外租房，若發覺租金異常便宜，小心有問題！日前一名女子租了一間5000元套房，忍到退租才向房東攤牌房間有問題，對方嚇得急塞大紅包致歉，女子也意外多賺一個月租金。而男性同事得知後，也以過來人經驗分享7點看房秘招，若發現床在屋樑底下，他急勸千萬別承租。

新竹一名男網友在《靈異公社》透露，多年前女性友人貪便宜，租了一間5000元包水電的凶宅，一開始不知情，怎料每晚被鬼壓床，東西也會離奇掉落，讓她百思不得其解。直到某天經過一間土地公廟，求神問佛後，才得知套房出過命案。

友人嚇得去另一間宮廟求助，師傅告知，早晚需點一枚檀香，還需去城隍爺廟作普渡法會，她聽從指示，果真就不再被阿飄戲弄了，也順利住滿一年退租，而房東知情後，不僅都出驚恐表情，更急忙塞了6600元紅包當作封口費，等於女子多賺了1個月房租錢。

友人的恐怖經歷，也讓原PO想起自己的租屋人生，無私分享如何看風水與擺設，懶人包如下：

第一，先檢視房間格局：廁所設置在離床很近的位置，基本上就不要考慮了。（除非格局，可以讓你調整擺設位置，再考慮即可）

第二，床在屋樑下：格局壓迫感極重，請直接放棄不要考慮！

第三，格局不錯，但採光位置不好：破解方法，燈光可以改成白光或是黃光，來增加房間裡面的風氣。

第四，家具擺設部分：基本上床都只放在正中間，不要刻意靠向龍虎邊，多半都會影響居住品質，嚴重忌諱的就是，「床不要靠廁所」，不管格局是正方形、長方形或L形，都請記住格局的位置。原PO補充說明，以床為中心，男左女右，男代表龍，女代表虎。

第五，窗簾若是設置擋光材質，請記住一點，人只要離開房間，窗簾一定要拉開，窗戶打開通風，保持室內的地氣與明亮度。

第六，衣櫃部份：很多格局的衣櫃，基本都是靠在房間最深處的位置，如果格局很差又想要格局大一點，可以把櫃子移動靠近廁所牆邊擺放，但前提是，不要擋到動線為主。

第七，書桌、化妝台擺放：盡量不要以靠窗為主，靠牆擺放即可，但請注意，有些化妝台會架設鏡，擺放時，請務必不要對床。

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▲網友也透露，床千萬不要面對廁所！（圖／翻攝自靈異公社）

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