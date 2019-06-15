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網紅開箱郭董百坪豪宅！金幣放門口「送你幾個」　百萬老虎雙面繡曝光

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▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲網紅Joeman開箱郭台銘的百坪大豪宅。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

記者趙蔡州／綜合報導

網路紅人Joeman日前在臉書貼出預告，將開箱台灣首富郭台銘的住家，消息立刻引發網友們關注，影片15日正式在Youtube平台開播後，短短1小時就有超過2萬人次觀看。影片中Joeman除了讚嘆郭董的家中擺設，百餘坪的空間十分寬闊外，他最後也針對「總統初選議題」問了郭董非常多問題。

影片中可以看見，Joeman身穿藍色西裝上門拜訪，郭董則是一身黃色上衣開門迎客，兩人相見歡後握手致意，Joeman還開玩笑地說，媒體圈傳說只要握到郭董的手就可以嫁入豪門，引起正在觀看的網友直喊好羨慕，接著2人就進屋開始了參觀及訪問行程。

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲Joeman拜訪郭台銘位在台北信義區的豪宅。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

Joeman進門後，先是參觀了幾樣郭董的收藏品，接著就驚見一個放滿金幣的聚寶盆，他驚訝說「你直接把金幣放在門口啊」，結果郭董聽了立刻要送他幾枚金幣，讓他受寵若驚說，「這樣人家會說賄選耶，這樣母湯耶」，但好笑的是他拿起金幣後，才發現金幣原來是塑膠做的，令他不禁笑說「郭董真是個小淘氣」。

接著他看見屏風區放了一幅老虎的雙面繡。郭台銘表示，這是來來飯店開幕以後想換新的，所以他前妻就把雙面繡買下來了，因為夫妻倆都是屬虎，當初花費達7位數、超過百萬元。

他還發現郭董家裡竟然有洗頭台，他驚訝說「這個是每一名貴婦的夢想唉」。郭董解釋說，洗頭台是為了媽媽特別買的，原來是郭董媽媽幾年前意外摔斷了腿，但「她每個禮拜都要洗頭，一個禮拜要出去洗兩次，坐輪椅比較不方便」，所以才會在家裡設置一個洗頭台。

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲郭董解釋家中為什麼會特別設置洗頭台。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

接下來Joeman參觀了郭董家中的客廳、臥室及廚房，他發現屋內有許多地方可以看見小孩的玩具，像是佩佩豬、冰雪奇緣的樂高；他還發現一封女兒寫給爸爸的信，內容提到想與同學去露營過上一晚，並邀請爸爸一同前去，行程滿檔的郭董也特別抽空陪伴女兒，看得出郭董與小孩之間的感情非常好。

轉眼間來到中午用餐時間，郭董還留他在家吃飯，一上桌就打破Joeman的想像，原來是準備水餃、炒米粉、滷肉飯，郭台銘也說，無論是哪位客人來都是請吃這些飯菜，而Joeman吃水餃不沾醬，郭董讚「吃水餃不沾醬是內行的」，才吃得出原來的味道。

▲▼郭董百坪豪宅大公開　逾百萬老虎雙面繡、120吋大電視..小孩玩具處處可見。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲▼若未來有幸選上總統，郭董將嚴格監督貪腐。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

▲▼若未來有幸選上總統，郭董將嚴格監督貪腐。（圖／翻攝自Joeman Youtube）

Joeman也訪問郭董一些政治方面的問題，像是「網路上有陰謀論是說，你你出來選總統，會不會就是當初是北京授意的」；郭董就無奈說，不知道誰一直要把他抹紅，他跟北京沒有那麼深的關係，當初他戴中華民國國旗帽進美國白宮，還全部被大陸的媒體打上馬賽克。

最後，Joeman提問說，如果未來真的初選通過，代表國民黨競選總統，郭董將會有什麼作為。郭董舉三點表示，首先他將會嚴格監督貪腐，將貪腐的人都抓進牢裡；第二點則說會開始徵收富人稅，使基層的人可以享受更好的福利；第三點則是會制定更好的嬰兒福利政策，使台灣人願意生孩子、肯多生孩子。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字：郭台銘郭董2020總統大選房產雲

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