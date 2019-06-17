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買20年透天厝！水電師傅「要先換開關」線路免重拉　他求助確認…網這樣說

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▲▼水電工,線路,工人,維修,修理,裝潢,電線,。（圖／pixabay）

▲原PO買中古屋，問「電線要重拉嗎？」（示意圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

許多人買房會選擇全新預售屋，也有人會看中古屋，但如果買的是中古屋，就要特別注意房子狀況。一名網友表示，他最近買一棟20年的透天厝，水電師傅看過現場後認為電線不用重拉，更換一些開關就好，讓原PO忍不住上網求助「請問電線是否真的不用重拉？」話題吸引其他人紛紛討論、留言。

這位網友在《Mobile01》貼文請教，說他最近買了一棟20年的透天，「室內插座線路為某牌2.0線徑」，水電師傅看過現場後，告知他「線路因2.0所以不用重拉」，但開關切與插座及無熔絲開關需要更換。原PO忍不住問，電線是不是真的不用重拉，「若之後要再用20年以上，是否安全？」

看到貼文後，許多人紛紛建議，「線是不用重拉，但是如果只有一個電表，建議增加電表（一層樓一個），增加電表，自然無熔絲開關會稍微重新配置，就不會浪費錢了」、「20年了，最好換掉，我常常在替客戶換線！最扯的是一條線接好幾段！2.0的就不會壞？線皮也是會老化和硬化」、「20年了可以換一換，順便迴路線路可以重新分配一下，至少可以買個安心」。

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▲▼房市,房地產,中古屋,違建,頂樓加蓋,房屋,文山區。（圖／記者葉佳華攝）

▲原PO買20年透天厝。（示意圖／記者葉佳華攝）

還有人相當認同原PO看法，「有這觀念很好，有預算當然是全換掉比較安心，尤其是電線末端，曬到太陽、泡水、接點高溫……等等問題都會導致絕緣層提早老化，能撐多久其實跟環境有很大的影響，環境好的用到40年以上也是有的」，最後也提醒，如果真的沒預算，開關插座比電線還要優先更換。

一名有經驗的網友則好奇，「其實我是不知道那些所謂20年就（應該）換的論點在哪？預防心理嗎？」表示之前他家也是買舊透天，電線全部更換，「換下來的線是某牌2.0的以及1.6的（電線已經20幾年了），但我把它拿去捆綁東西，在剝線時，不論PVC外皮剝的手感、以及裡面的銅線，跟我新買的某牌沒兩樣，裡面的銅線非常光亮」。

這位網友說，反倒之前他買了一段20公尺的白扁線，放了3年沒用，結果剝線時「銅線是反黑的，也就是表層氧化了，而且PVC跟銅線很難分離，不像某牌那麼滑順好剝」。另一個人也附和，「電線要不要換應該是要以電線的狀況，而不是以年限來看，如果用電都是在低電流不讓電線發熱，我認為用它個百年應該都不是問題」。

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關鍵字：買房透天中古屋電線水電Mobile01

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