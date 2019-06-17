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房產稅要來了？中國第七次人口普查將房屋調查列其中

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▲▼北京車站,習金會。（圖／記者陳政錄攝）。

▲中國將房屋調查列入七次人口普查中。（圖／記者陳政錄攝）

大陸中心／綜合報導

中國將於2020年迎來第七次全國人口普查，而這一次不同以往的地方在於回要進行房屋普查，徹底了解人口出生變化及房屋情形。這一次調查將會為未來的經濟發展政策提供重要的依據，並且能更好的滿足民眾的住房需求。

據《證券日報》報導，中國將於2020年實行第七次的全國人口普查，除了進行人口調查以外，還需同時進行房屋普查。中國財政學會績效管理研究專業委員張依群表示，展開人口和房屋普查並不僅限於房地產稅的開徵，而是可以對城市規劃、人口布局、區域發展等政策提供有價值的參考。他強調，人們應該以平常心看待這項調查，以避免出現過度性的恐慌及炒作。

▲廣州城市規劃館。（圖／主辦方提供）

▲廣州城市規劃館。（圖／主辦方提供）

蘇寧金融研究院的高級研究員付一夫表示，中國現今不同城市的房屋供給出現結構性的不平等，有些地區供過於求，而有些地區則是供給緊縮。他還說明，現今依舊未能制定出嚴謹的產權制度，農民的自建房屋未能得到官方認證，進而出現「小產權房」的現象。

對此，諸葛找房數據研究中心研究員姜國君認為，希望能透過第七次的人口及房屋普查的數據，更好地推動城市發展，並為房地產稅的立法進行更為全面的鋪墊，以取得最佳的成效。

關鍵字：第七次人口普查房屋普查房地產稅中國小產權

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