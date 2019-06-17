月租百萬重擔　UNDER ARMOUR撤公館街邊店　

▲UNDER ARMOUR公館店即將歇業。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者詹宜軒／台北報導

公館商圈也掀逃命潮嗎？據了解，位於羅斯福路三段316巷內的運動用品牌「Under Armour」，自2016年底開幕以來，經營約2年半時間，即將悄悄撤出。周圍業者透露，UA所租賃的店面含1~3樓，總權狀坪數約250坪，月總租金上看100萬元，「依照現在的租金行情來看，單價並沒有特別高，房東也沒有漲租，應是品牌自己的營運計畫，所以撤出。」

據公館商圈業者透露，背負單月百萬租金，進駐公館商圈約2年半的「Under Armour」將於本月底歇業，而即將空置的店面，也已開始招租。據了解，該店面共計地上3樓，總權狀坪數為250坪，使用面積約100坪，月總租金100萬元，以權狀坪數拆算，1樓每月每坪租金為7100~7200元，2樓以上則在1700~3600元不等。業者私下表示：「此案的單坪租金不算高，但是坪數大、總價高，適合的業種就會較為受限。而UA退租，基本上跟房東漲租無關，應是品牌自身營運考量。」

UNDER ARMOUR品牌對於撤租公館商圈表示：「商圈周邊已具備有足夠的銷售據點，可提供服務，因此調整目前街邊店的配置。目前UA雙北共有近20家門市與百貨櫃位，皆可提供多元的運動裝備需求。」

▲UNDER ARMOUR公館店月租金百萬是沉重負擔。（圖／記者黃軍瑋攝）

香港商匯泓不動產副總經理吳懿倫指出：「UA撤出，只能以個案來看。基本上，台北市包括西門町、南西、及公館商圈，都還是空租率較低、表現較好的。」吳懿倫補充：「公館向來就不是以『觀光客』為主流的商圈，包括學生、居民及周圍上班族，都是消費主力。不大容易受到景氣更迭，影響商圈衰盛。」

信義房屋羅斯福路店專案經理張貴登認為：「對於UA撤出後的店面租賃，保持樂觀，這裡的消費族群多以年輕人為主，且百坪待租空間少，像是運動品牌、連鎖服飾品牌、藥妝店，都應該會有興趣。」