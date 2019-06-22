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「雙色牆」神秘功能曝光　「保護牆腳」避免被汙漬弄髒

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▲▼牆壁底下的深色設計被稱為「踢腳板」，又或是「踢腳板」。（圖／記者陳宥芯攝）

▲牆壁底下的深色設計被稱為「踢腳板」，又或是「踢腳線」。（圖／記者陳宥芯攝）

網搜小組／綜合報導

平常不管在什麼地方，只要視線往下挪，就很容易發現，每塊牆面都有條顏色較深的區域。有網友就好奇這種「雙色牆」的由來，沒想到他將問題發佈到網路上後，引起眾多網友留言，原來「雙色牆」主要是為了「保護牆腳」不被弄髒而發明的。

有網友在「爆廢公社」中發問，「為什麼牆壁最下面約10公分高的區塊是咖啡色的，而不是整面牆壁都漆成全白」，甚至提到，「為什麼有些深色區塊的牆面是用水泥或其他材料砌成的，特別的突出」。而後不少網友在留言直呼，「櫃子不能靠牆，又容易積灰塵，真的很困擾」、「設計概念來自布丁」、「現在流行撞色你懂的」、「拖地或踢到比較不容易髒」等。

事實上，「雙色牆」底下的深色區塊叫做「踢腳板」，也叫做「踢腳線」，主要功能就是為了「保護牆腳」避免被弄髒而設計的，因為深色的區塊位置較低，民眾很容易會不小心踢到，這樣牆腳就會留下髒污，但如果使用深色的踢腳板，牆面所留下的髒污就不容易被看見。

「雙色牆」除了「保護牆腳」外還有很多功能，像是民眾在打掃時，掃把和拖把很容易在牆面上留下痕跡，但如果有「踢腳板」，就可以不用怕會弄到髒汙，小心翼翼的打掃了。

「雙色牆」也有「美觀」的功能，民眾能依照喜歡的顏色做搭配，使牆面增添趣味性和特別之處。此外，「雙色牆」還有「隱藏空隙」的功能，但並非每戶人家都會使用到這功能，通常只有家裡有鋪設木質地板的人，會為了防止木板因熱漲冷縮變形，而在牆壁與地板間留下特定的空隙。

專家建議，如果想要避免家具靠牆時因為踢腳板而產生縫隙，可以使用深色油漆塗上牆面，取代突出的實體材料。不過專家也說，如果使用實心材質的話，除了耐用度高之外，更可以避免牆壁縫隙成為老鼠、螞蟻和蟑螂四通八達的走道。

關鍵字：牆壁雙色牆踢腳板踢腳線牆角

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