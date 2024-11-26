房客退租後開鎖放私人物品！房東怒告侵入住宅　法官一理由判無罪

▲林男因欠租而搬離，未料竟又折回放置私人物品，遭房東提告侵入住宅。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／雲林報導

雲林一名林姓男子於112年7月向蔡姓房東承租房屋，但後續卻因欠租問題而終止租約並搬離；未料蔡姓房東在林男退租後，竟意外發現林透過不詳方式、未經過他同意侵入該屋放置私人物品，蔡男因此提告侵入住宅。案經檢方提起公訴後，雲林地院法官審酌，認為當時該屋並無人實際遷入居住，不符合侵入他人住宅罪要件，因此判處林男無罪。可上訴。

判決書指出，林男與蔡姓房東於112年7月26日簽約承租該屋後，須於同年8月1日給付租金及押金，但經蔡男數度催討，林男仍未依約給付，最終雙方協議後，林男允諾於同年10月20日搬離，並於當天傳訊息告知房屋歸還等訊息。未料之後林男竟以不詳方式打開蔡男已經更換的房屋門鎖，再次回到該屋中，直到10月31日傍晚蔡男前往清理打掃時，發現本已清空的房間竟又出現林男私人物品，憤而提告林涉嫌《刑法》之無故侵入他人住宅罪，並由檢方偵結後提起公訴。

林男偵訊時否認侵入住宅犯行，辯稱10月20日當天將房間清空後返還房東，但因生意失敗，沒有錢租房子，只好再把床墊、桌子、油漆材料等物品搬回該屋放置，但人並沒有住進去。

雲林地院法官審酌，林男確實在退租、清空房屋後又回到房內放置私人物品，惟《刑法》第306條之侵入住宅或建築物罪，所保護之法益乃個人居住權，即個人居住之安寧與私人生活秘密之保持，應不受其他無權者侵入或滯留其內干擾破壞其權利；然該房屋當下並無人實際遷入居住，為無人使用之空屋，顯非《刑法》保障之客體，林男侵入本案房屋，並未侵害居住者安全，難以該法相繩，因此判決林男無罪。全案可上訴。