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南投、高雄富豪齊出手　「陳幸妤豪宅」再添新鄰居

▲▼ 台中,七期,豪宅,聯聚方庭,市政路。（圖／記者陳筱惠攝）

▲前總統千金陳幸妤入主的台中七期豪宅「聯聚方庭大廈」再出現交易，經查分別來自南投與高雄的富豪出手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中集結中台灣7縣市實力企業主青睞，因前總統千金陳幸妤入主的台中七期豪宅「聯聚方庭大廈」再出現交易，經查分別來自南投與高雄的富豪出手，拿下中樓層2戶，且其中高雄張姓富豪更是無貸款、全現金拿下。

《地產詹哥老實說》EP231／子彈還在飛！解密第八波打房可能性　交屋之亂、房價盤整將浮現？

台中七期市政路知名豪宅「聯聚方庭大廈」屋齡13年，樓高39樓，知名住戶除了陳幸妤在2012年斥資8750萬元買下的37樓外，知名資深藝人白冰冰、王月以及泰山前董座也都曾經是該社區的買方。

觀察該豪宅近1年成交4筆，分別為1月、8月成交，根據實登揭露，8月份2筆中樓層豪宅，分別是總坪數128.77坪、總價5250 萬元、拆算單價42.82 萬元以及總坪數128.9坪、總價5500萬元、拆算單價47.61 萬元物件，且兩戶都是毛胚屋。

▲▼聯聚方庭,37樓,陳幸妤 。（圖／房仲提供）

▲「聯聚方庭大廈」擁有絕佳視野美景，以110、220坪房型為主力，是七期指標大坪數豪宅之一。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，總價較高的5500萬元物件，則是由來自高雄的張姓富豪以無貸款、全現金拿下。實力相當驚人，對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「這幾年台中高總價豪宅市場因台商回流明顯復甦，不過，台中豪宅供給量過多的狀況依然存在，雖總價高但實際上這兩戶取得單價都落在4字頭，相對目前七期大坪數預售市場已達到百萬等級，相對划算。」

七期資深房仲廖香婷說：「該案擁有絕佳視野美景，以110、220坪房型為主力，是七期指標豪宅之一，但目前七期新豪宅主力推出50坪左右物件，當預售行情登上9字頭大關，相同總價下，成屋百坪豪宅單價明顯具備優勢。」

▲▼ 台中,七期,豪宅,聯聚方庭,市政路。（圖／記者陳筱惠攝）

▲高雄富豪出手無貸款拿下5500萬元中樓層豪宅。（圖／記者陳筱惠攝）

而目前陳幸妤位於37樓的167坪豪宅開價9018萬元仍在市場求售中，換算單價約 53.91萬元，陳傑鳴說：「目前近1年該社區價每坪成交約46萬元，陳幸妤豪宅11年來5度掛賣，但目前開價每坪仍高達53.91萬，估計若想順利出脫，價格上仍有調整的空間。」

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關鍵字：豪宅台中陳幸妤交易高雄聯聚方庭富豪

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